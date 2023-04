Van der Plas na gesprek met Timmermans: Ik ben bevestigd in wat wij al langer zeggen

Nee, zei BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas, haar gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans was ‘geen toneelstukje’. Dat het zo lang had geduurd – ruim twee uur – kwam vooral doordat ze “alles goed op een rijtje wilde krijgen”. En omdat het over veel verschillende onderwerpen was gegaan. “Ook over de wolf.”

Maar vooral over stikstof, want daarom had Van der Plas het gesprek met Timmermans aangevraagd. “Het was bedoeld om te horen: welke ruimte is er voor Nederland, wat moet wél van de Europese Commissie en wat niet?”, zei de BBB-leider na afloop. “En eigenlijk ben ik bevestigd in heel veel van wat wij al langer zeggen.”

Niet in Brussel

Op de ontmoeting tussen Van der Plas en Timmermans werd al wekenlang voorbeschouwd. Daags na de provinciale verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging nam partijleider Van der Plas het initiatief: ze wilde van de Europese Unie horen welke mogelijkheden Nederland heeft in het stikstofbeleid en waar ‘Brussel’ precies de grens trekt.

Dat moest Timmermans maar eens goed uitleggen, vond ze. Maar niet in Brussel. “De afspraak moet in Den Haag”, schreef de BBB’er daarover op Twitter. “Ik kan niet de hele dag naar Brussel. Mijn werk is hier.”

Dinsdag kwam Timmermans inderdaad, en na afloop waren zowel hij als Van der Plas vooral positief over elkaar. “Ik vind het een oprechte poging om te kijken of het ook anders kan”, zei de Eurocommissaris over de BBB-plannen voor een ander stikstofbeleid. “Wat mij bemoedigt, is dat zij zegt: ik wil mij aan de Europese wet houden. En dat ze zegt: wij willen de natuur beschermen.”

Eigen wetgeving

Op haar beurt hamerde Van der Plas vooral op de verantwoordelijkheid van individuele lidstaten. Die mogen zelf bepalen op welke manier zij Europese wetten en regels uitvoeren – zolang ze zich er maar aan houden. “De Commissie zegt eigenlijk: we moeten goed voor de natuur zorgen en direct maatregelen nemen als die natuur achteruitgaat”, aldus de BBB-voorvrouw na afloop. “Welke maatregelen dat zijn, is aan de lidstaten zelf.”

Maar, zei Timmermans over dat ‘andere pad’ van Van der Plas: linksom of rechtsom, er móét stikstofreductie plaatsvinden. “Je kunt niet om dat probleem heen. Ze zal moeten aantonen dat het pad dat zij kiest ook leidt tot bescherming van de natuur. Dat is op haar schouders.”

