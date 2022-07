Van der Burg kritisch op gemeenten die asielzoekers weigeren

Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) vindt dat te weinig burgemeesters hun collega in Ter Apel te hulp schieten. In het Groningse dorp stapelen de problemen rond het aanmeldcentrum van het IND zich op - ook vrijdagnacht sliepen weer zo'n honderd mensen buiten op straat, net als de nacht ervoor. Ondertussen bieden te weinig gemeenten aan asielzoekers op te vangen.

Van der Burg: “Je kunt kritiek hebben op het kabinet, of op het Coa, op iedereen. Maar je wilt toch ook gewoon je collega-raadsleden en wethouders helpen? Ik had daarin echt meer verwacht.” Om de asielopvang vlot te trekken moet hij daarom gemeenten gaan verplichten mensen op te vangen.

De staatssecretaris wijst erop dat een meerderheid van de Nederlanders vluchtelingen wil opvangen: “Dan denk ik van: ‘ja, jongens, dan moet je dat ook met elkaar regelen’.”

Koortsachtig bellen

Deze week sliepen honderden asielzoekers op straat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, in de gang of gymzaal en op stoelen. Elke avond opnieuw moet er koortsachtig gebeld worden om zo veel mogelijk mensen een bed te bieden.

Om de ergste problemen in Ter Apel op te lossen, heeft de staatssecretaris drie weken geleden afgesproken dat de veiligheidsregio’s op korte termijn samen 5625 plekken zouden regelen. Daarvan zijn er nu zo’n 3000 ingericht maar er zijn grote verschillen tussen veiligheidsregio’s, blijkt uit een rondgang van Trouw. Terwijl regio’s als Groningen en Rotterdam-Rijnmond meer doen dan afgesproken, is in Limburg-Noord, Drenthe en Noord- en Oost-Gelderland nog geen enkele plek gerealiseerd.

Ook in Zeeland komen, afgezien van Terneuzen (75 plekken), gemeenten nog niet over de brug. Woensdag weigerde Vlissingen ook nog een verzoek om tijdelijk duizend vluchtelingen op te vangen op een zeecruiseschip. Die locatie zou op de iets langere termijn de opvangcrisis moeten verlichten.

“Ik snap de frustratie van de staatssecretaris heel goed”, zegt wethouder Coen Bertijn (CU/CDA) van Vlissingen. “In beginsel stonden we niet afwijzend tegen de komst van het schip, maar de opvang van duizend vluchtelingen heeft een forse impact op de omgeving. Uiteindelijk hebben de lokale zorgen de doorslag gegeven.”

Weren van kansarme asielzoekers

Vrijdag pleitte burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio’s, ervoor om kansarme asielzoekers eerder te weren, omdat die groep voor weerstand zorgt bij gemeenten. “Wij willen echte vluchtelingen opvangen”, zei Bruls tegen de NOS.

Sommige gemeenten kampen met overlast van vluchtelingen die weinig kans maken op een asielstatus, omdat ze volgens Nederland uit veilige landen komen. Van der Burg wil een aparte, sobere opvanglocatie voor kansarme asielzoekers, om te voorkomen dat andere gemeenten te kampen krijgen met overlast.

Van der Burg hoopt dat het scheiden van vluchtelingen het draagvlak vergroot bij gemeenten en de bevolking om kansrijke asielzoekers te huisvesten. “Maar het is niet zo dat gemeenten zeggen: ‘Eric, doe mij die overlastgevende groep maar’. Al zijn we nu wel met een gemeente in gesprek.”

Stelsel op een nieuwe leest schoeien

Naast het bezweren van de acute crisis, wil Van der Burg voorkomen dat het asielsysteem steeds vastloopt. Daarom werkt hij aan een stelsel waarin onder normale omstandigheden 90 procent van de asielopvang gevuld is, en 10 procent kan worden gebruikt om op te schalen bij een asielcrisis als de huidige. Die 10 procent kan in tijden met lagere asielinstroom ook gebruikt worden voor het huisvesten van studenten, of mensen die snel een woning nodig hebben.

Pleidooien voor ‘overcapaciteit’ in de asielopvang golden voorheen als een taboe, zeker bij Van der Burgs eigen VVD, vanwege de ‘aanzuigende werking’ die een ruime asielopvang zou hebben. De ‘linkse VVD’er’ Van der Burg breekt qua toon met zijn voorgangers, meestal ook liberalen.

