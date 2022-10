Van der Burg geeft zichzelf een week om VVD te overtuigen van asielwet

Nee, hij heeft zich niet aan zijn belofte gehouden, moest staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) erkennen. Het wetsvoorstel om asielzoekers gelijkmatig over het land te verspreiden had 1 oktober gereed moeten zijn, dat was zijn plechtige voornemen. “Het is vandaag 12 oktober”, stelde de bewindsman feitelijk vast. “Die afspraak is dus niet nagekomen. Dat is buitengewoon vervelend.”

De opgelopen vertraging is pijnlijk, maar de oorzaak is voor de bewindsman van VVD-huize mogelijk nóg pijnlijker: zijn ‘eigen’ VVD ligt al weken dwars. De grootste coalitiefractie vreest dat gemeenten met de nieuwe wet worden gedwongen asielzoekers op te nemen – VVD’ers weten dat dwingende maatregelen slecht vallen in de achterban.

Onrust

De tegenstribbelende VVD-bewegingen zorgen voor onrust bij coalitiepartners D66 en ChristenUnie, bleek woensdag in het asieldebat. Om de opvangcrisis te bestrijden kwam de coalitie eind augustus met een zwaarbevochten compromis. Dat bevatte onder meer maatregelen om de instroom te beperken, zoals een tijdelijke stop op gezinshereniging – pijnlijke plannen voor D66 en CU.

Die partijen konden het totaalpakket dan ook alleen steunen, zeiden ze, als de langverwachte ‘spreidingswet’ van Van der Burg vanaf 1 januari 2023 zou ingaan. Daardoor moeten straks meer gemeenten in Nederland asielzoekers opvangen, ook als ze daar zelf niet op zitten te wachten.

Maar na anderhalve maand uitstel, groeit in Den Haag de vrees voor afstel – ook bij linkse oppositiepartijen. PvdA en GroenLinks eisten woensdag dat het kabinet uiterlijk volgende week vrijdag een wet presenteert voor de ‘afdwingbare’ spreiding van asielzoekers.

Een Kamermeerderheid steunde de motie, de VVD stemde als enige coalitiepartij tegen. Opvallend genoeg gaf ook staatssecretaris Van der Burg zijn zegen aan de deadline. “Het is mijn absolute streven”, zei de bewindsman.

Geldboetes

Daarmee geeft Van der Burg zichzelf een ruime week om de VVD te overtuigen van een asielwet, zodanig dat de uiteindelijke versie ook nog wordt ondersteund door de andere coalitiepartijen. Eén ding is voor de bewindsman glashelder: er moet een wet komen die wérkt. Dat kan alleen, liet hij doorschemeren, inclusief een middel om weigergemeenten in het uiterste geval te verplichten tot asielopvang.

Volledige vrijblijvendheid lijkt dus uitgesloten, maar hoe zwaar wordt de dwang? Daarover wordt volgens betrokkenen op dit moment onderhandeld. Zo zou de staatssecretaris geldboetes kunnen opleggen aan gemeenten die niet willen meewerken. Anderen pleiten juist voor een harde plicht, waar gemeenten niet onderuit kunnen komen.

Ook de duur van de wet ligt op tafel – voor de VVD is een ‘tijdelijke’ wet beter behapbaar dan een permanente beleidswijziging.

Naast een evenredige spreiding, overweegt Van der Burg ook een ‘bonus’ te geven aan gemeenten die meer asielzoekers opvangen. Volgens het AD heeft de staatssecretaris dat plan woensdag besproken met de fractievoorzitters van coalitiepartijen. Het zou gaan om ‘enkele duizenden euro’s’ per asielzoeker.

De zware, lange onderhandelingen beperken worden niet alleen gevoerd door de direct betrokken fractievoorzitters en ministers, ook de drie vicepremiers en minister-president Mark Rutte mengden zich afgelopen weken in de interne discussie. Naar verwachting staat de ‘spreidingswet’ aanstaande vrijdag opnieuw op het programma van de ministerraad. Betrokkenen houden er echter rekening mee dat een definitief besluit langer op zich laat wachten.

