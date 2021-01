Van de meeste Nederlanders mag Rutte gewoon weer premier worden

Of hij aan mag blijven als lijsttrekker van VVD? De kiezers bepaalt of dat verstandig is, zei premier Mark Rutte vlak na de val van zijn derde kabinet in een persverklaring. Die kiezer lijkt hem, ondanks zijn rol in de toeslagenaffaire, op dit moment het voordeel van de twijfel te gunnen. Terwijl 38 procent van de Nederlanders hem liever ziet vertrekken, vindt bijna de helft het prima als Rutte aanblijft als VVD-lijsttrekker. Van nog eens 51 procent mag de VVD-leider zelfs opnieuw premier worden. Dat blijkt uit een enquête van het Kieskompas, uitgevoerd in opdracht van Trouw onder 6171 respondenten.

Niet heel verrassend, zegt André Krouwel, oprichter van het Kieskompas en universitair hoofddocent politicologie aan de Vrije Universiteit . “Voor de kiezers is deze toeslagenaffaire een non-issue.” Veel meer maken Nederlanders zich zorgen om de huidige pandemie en de economische crisis waar het land op afstevent. De premier zal dan ook vooral worden afgerekend op zijn leiderschap tijdens deze twee crises, meent Krouwel.

En juist dat leiderschap wordt enorm gewaardeerd, blijkt uit de resultaten van het Kieskompas. Kiezers die van plan zijn te stemmen op de VVD zijn veel minder twijfelachtig dan degenen die nu nog D66 of CDA overwegen, ziet Krouwel.

Nog zo’n resultaat waaruit blijkt dat Rutte tot nog toe tamelijk ongeschonden uit het toeslagendebacle is gekomen: hij lijkt niet heel veel in te boeten aan geloofwaardigheid. Ja, 37 procent van de kiezers vindt dat de premier aan geloofwaardigheid heeft verloren. Maar daar staat tegenover dat 29 procent van de Nederlanders van mening is dat Rutte zelfs meer te vertrouwen is dan voorheen. En dat nog eens een derde niet eens weet of ze Rutte meer of juist minder geloven dan voorheen. Ook opvallend: 31 procent van de kiezers vindt het kabinet juist geloofwaardiger nu het demissionair is.

Geen zorgen over de virusbestrijding

De andere spil in kabinet-Rutte III die afgelopen week in de schijnwerpers stond (in mindere mate dan Rutte weliswaar) is Wopke Hoekstra. De CDA’er was nog niet eens officieel benoemd tot lijsttrekker toen hij vorige week de vraag kreeg: kan hij dat lijsttrekkerschap wel accepteren? Voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher had net de handdoek in de ring gegooid vanwege zijn aandeel in de toeslagenaffaire. Moest Hoekstra niet hetzelfde overwegen, vroegen journalisten. Zo’n 50 procent van kiezers vindt dat nergens voor nodig. Iets meer dan 31 procent heeft liever dat hij vertrekt.

Een ding is zeker: Nederland maakt zich absoluut geen zorgen over de aanpak van de coronacrisis nu het kabinet demissionair is. Zeker 63 procent van de kiezers is ervan overtuigd dat het kabinet zonder problemen het om zich heen grijpende virus kan tackelen.

