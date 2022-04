Van 40.000 douane-aangiftes per week naar 750: de sancties tegen Rusland komen op gang

De handel tussen Nederland en Rusland is vrijwel volledig stilgevallen. Afgelopen week behandelde de douane in Rotterdam nog maar 750 douane-aangiftes op Rusland. In de week voordat de sancties tegen Rusland werden ingesteld, in februari, waren dat er nog 40.000. Ook de aangifte van goederenvervoer via het luchtruim is dramatisch gedaald, naar nog slechts 50 vrachten in de afgelopen week.

De douane controleert alle goederen die van en naar Rusland en Wit-Rusland worden vervoerd. Er zijn tot nu 53 vrachtzendingen naar Rusland onderschept waarbij de concrete verdenking bestond dat er sanctiemaatregelen werden overtreden.

De goederenstroom naar Rusland zal overigens wel weer toenemen, verwacht minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken. Hij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Gevreesd wordt nu dat de Russen nieuwe, alternatieve routes zoeken om toch hun goederen Nederland in te krijgen, en daarom zal ook de handel met buurlanden van Rusland en Wit-Rusland aan strenge controle worden onderworpen, zo heeft het kabinet besloten. Onder die buurlanden bevinden zich Polen, Litouwen en Letland.

Eén vliegtuig, veertien jachten

Het resultaat van de zoektocht naar kapitaal en goederen van Russische oligarchen in Nederland is tot nu toe beperkt. Er zijn veertien jachten – twaalf in aanbouw, twee voor onderhoud – en een vliegtuig in Nederland aangetroffen. Die mogen het land niet verlaten volgens het exportverbod dat momenteel van kracht is.

‘De eigendomsstructuren van de diverse jachten wordt onderzocht’, schrijft Hoekstra. ‘Bij een jacht wordt de relatie met een op de Europese sanctielijsten genoemde persoon onderzocht. Het jacht staat onder toezicht.’

De Kamer van Koophandel en het kadaster

Nederlandse banken en trustkantoren hebben tot nu toe 516 miljoen euro aan tegoeden bevroren en 155 miljoen euro aan transacties tegengehouden. Ook is er Russische vastgoed bevroren. De gegevensuitwisseling tussen de Kamer van Koophandel, het kadaster en andere instanties heeft tot nu toe niet veel opgeleverd. De oligarchen lijken niet veel meer bezit in Nederland te hebben dan waar tot nu toe beslag op is gelegd.

Maar het kabinet onderzoekt verder, want Russen kunnen hun vermogen via allerlei juridische constructies in Nederland hebben gestald. Het kabinet werkt mede daarom aan wetgeving om trustkantoren te verbieden nog met Russische oligarchen te werken. Het liefst zou het kabinet Europese wetgeving volgen voor zo’n regeling, maar die is er nog niet.

Luxejachten in de Middellandse Zee

Het kabinet heeft nog geen compleet zicht op de wijze waarop andere landen hun sancties precies uitvoeren. De Europese Commissie gaat hier op de korte termijn een overzicht van leveren.

Hoekstra laat weten dat Nederland voorstander is van zo’n overzicht, en wijst op het belang van een goed inzicht in wat andere landen doen. Frankrijk bijvoorbeeld zei 23 miljard euro te hebben bevroren, maar daarvan bestond 22 miljard uit tegoeden van de Russische centrale bank.

De minister weet ook te melden dat Italië inmiddels 850 miljoen euro aan tegoeden heeft bevroren. Dat Italië meer schepen aan de ketting heeft gelegd, is volgens Hoekstra goed verklaarbaar. ‘In Italië en andere landen aan de Middellandse Zee liggen meer luxejachten van de tweehonderd personen op de sanctielijst dan in Nederlandse havens.’

