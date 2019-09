Ursula von der Leyen is nu al twee Eurocommissarissen kwijt

De hoorzittingen

De doorgaans pittige hoorzittingen van kandidaat-Eurocommissarissen in het Europees Parlement zijn maandag begonnen. Drie kandidaten die al in de commissie-Juncker zitten (de Slowaak Maros Sefcovic, de Ier Phil Hogan en de Bulgaarse Marija Gabriel) mochten als eerste opdraven. Frans Timmermans is volgende week dinsdag als laatste van de 26 aan de beurt.

Het Verenigd Koninkrijk stuurt vanwege de beoogde brexit geen Eurocommissaris naar Brussel, maar de 73 Britse Europarlementariërs oordelen wel mee over de kandidaten. Later deze maand moet het parlement formeel instemmen met de ­hele commissie-Von der Leyen.