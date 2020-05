Upgrade voor de Eerste Kamer: examenopstelling in een droomlocatie

Met een tijdelijke verhuizing naar de Ridderzaal kan de Eerste Kamer volop vergaderen. Kamervoorzitter Jan-Anthonie Bruijn bezorgt de senaat een droomplek.

Het liefst doet voorzitter Jan-Anthonie Bruijn (VVD) van de Eerste Kamer alsof het weinig voorstelt, de verhuizing van ‘zijn’ Eerste Kamer. Neerstrijken in de Ridderzaal is slechts een kwestie van vierkante meters, doet de Kamervoorzitter het voorkomen.

Sinds dinsdag huist de Eerste Kamer tijdelijk in de Ridderzaal. De 75 senatoren wijken uit naar een plek waar ze op veilige afstand van elkaar kunnen vergaderen. Zolang de coronacrisis duurt, zal de Eerste Kamer hier bijeenkomen. Alle 75 senatoren kunnen bij alle stemmingen zijn.

De middeleeuwse zaal is precies groot genoeg voor 75 tafeltjes, in een soort examenopstelling, los van elkaar. De ministers die hun wetsvoorstellen komen verdedigen, krijgen de plek met de meeste grandeur. Zij zitten vlak voor de troon waar koning Willem-Alexander jaarlijks zijn Troonrede uitspreekt.

Oudste parlementaire zaal

Het is ondertussen een symbolische upgrade van formaat, die Kamervoorzitter Bruijn de Eerste Kamer heeft bezorgd. Terwijl de Tweede Kamer nog worstelt met coronaveilige vergaderschema’s, krijgt de Eerste Kamer een droomlocatie. De Ridderzaal is, zoals de website van de Staten-Generaal plechtig vermeldt, ‘de oudste parlementaire zaal ter wereld’ die nog min of meer zijn oorspronkelijke functie heeft. De zaal stamt uit 1288. Welke parlementariër zou daar niet willen zetelen, op de plek waar de edelen uit de staten van Holland en West-Friesland ooit hun besluiten namen?

Statusverhogend is de nieuwe vergaderplek ook in andere opzichten. Eén zaal verderop, in de Rolzaal, heeft het kabinet tegenwoordig de kabinetsvergaderingen en onderraden. Ook premier Rutte zocht naar meer vierkante meters om vanwege corona veilig te kunnen vergaderen.

Zo ontstaat opeens de curieuze situatie dat de Eerste Kamer dichter op de huid van het kabinet zit dan de Tweede Kamer. En omgekeerd: dat het kabinet vlakbij de o zo belangrijke senatoren zit. Rutte-III heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en moet geregeld zaken doen met oppositiepartijen, om wetten erdoor heen te loodsen.

De Eerste Kamer gaat tijdelijk vergaderen in de Ridderzaal. In deze grote zaal kunnen meer senatoren aan het plenaire debat meedoen met de onderlinge 1,5 meter afstand die nodig is vanwege het coronavirus. Beeld ANP

Prestigekwesties

Voor de nog relatief nieuwe Eerste Kamervoorzitter Jan-Anthonie Bruijn is de verhuizing een zoete troost. De laatste keer dat hij in de Ridderzaal een vergadering leidde, met Prinsjesdag, werd hij nog subtiel op zijn plek gezet door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Op Prinsjesdag hoort de voorzitter van de Eerste Kamer, ná de Koning, als eerste de zaal te verlaten, schrijft het protocol voor. Maar Arib was debutant Bruijn te snel af. Zíj liep voorop. Een manier, volgens sommigen, om duidelijk te laten merken dat de Twééde Kamer de echte volksvertegenwoordiging is.

Zulke prestigekwesties speelden ook in 1994, toen de Eerste Kamer ook al een tijd vergaderde in de Ridderzaal. Vanwege een renovatie zocht de toenmalige Eerste Kamervoorzitter Herman Tjeenk Willink een tijdelijke plek. Eerst had de Rijksgebouwendienst nog geprobeerd om te wijzen op nederiger locaties, zoals het gemeentehuis of provinciehuis. Die pasten meer bij het destijds wat stoffige imago van de Eerste Kamer, die er politiek bijbungelde. De senatoren roken een kans.

“De Eerste Kamer is opgerukt naar de Ridderzaal, het centrum van de politieke macht”, sprak CDA-senator Luck van Leeuwen in najaar 1994 innig tevreden, sprekend namens velen. Dat de Ridderzaal in de winter ijskoud is, en in de zomer snikheet, was een offer dat de senatoren graag bereid waren te maken voor een upgrade van hun statuur.

De huidige Kamervoorzitter heeft ná corona nog een andere mooie verhuizing in petto, als na corona de verbouwing van het Binnenhof begint. Ook dan krijgt de Eerste Kamer een mooiere locatie dan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer verhuist naar het statige pand van de voormalige Hoge Raad. De Tweede Kamer gaat tijdens de verbouwing naar een multifunctioneel kantoorgebouw naast het station, het voormalige ministerie van buitenlandse zaken.

Lees ook:

CDA-kroonprinsen De Jonge en Hoekstra wachten in Rutte’s schaduw

Voor de politieke kroonprinsen en kroonprinsessen van het CDA is de coronacrisis een manier om te laten zien wat ze in huis hebben. Maar met de schaduw van Rutte die over je heen valt, kan dat nog knap ingewikkeld zijn.

De VVD moet kiezen: Baudet of Thorbecke

Column: Waarom roept de samenwerking met populistische partijen die de rechtsstaat aan hun laars willen lappen in het CDA wel steeds heisa op en in de VVD niet? Hoe veilig zijn vrijheid en democratie als de VVD zonder slag of stoot in zee gaat met stelselvijandige partijen als de PVV en, zoals nu in Brabant gebeurt, het Forum voor Democratie?