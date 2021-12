Uitstel van 2G kan rust brengen aan de formatietafel

De oppositie en de ChristenUnie reageren verheugd dat het kabinet de 2G-maatregel en de verplichte coronapas op risicovolle werkplekken uitstelt tot na de feestdagen. Alleen D66 is teleurgesteld. D66-Kamerlid Jan Paternotte noemt het ‘ongelooflijk jammer’ dat de meest omstreden 2G-maatregel wordt uitgesteld. Hiermee krijgen bezoekers aan evenementen en in de horeca straks alleen toegang als ze zijn genezen van corona of zelf gevaccineerd. Een negatieve test volstaat niet meer. Paternotte vreest dat de Kamer straks “te laat” is met 2G, en Nederland onnodig “in een langere lockdown zit”.

PVV-kamerlid Fleur Agema reageert juist opgelucht. Zij is de coalitie ‘heel dankbaar’ dat ze op de pauzeknop hebben gedrukt met de 2G-maatregelen. “Het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing naar het effect van deze maatregel, heeft mij diep geraakt”, zei ze gisteren. Volgens de ChristenUnie is het een goed besluit, omdat daarmee tijd wordt gekocht om een langetermijnstrategie voor corona uit te werken. Mirjam Bikker: “Want wij vinden 2G – nu en ook later – geen heilzame weg.”

Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid geeft een paar redenen voor de pauzeknop. Zo krijgt het demissionaire kabinet tijd om de wetsvoorstellen ‘beter’ te onderbouwen. Met de huidige argumenten, zo constateert de bewindsman, is er onvoldoende steun in de Kamer voor 2G.

Want niet alleen de ChristenUnie voelt weinig voor 2G. De partij moet rekening houden met een recent aangenomen congres-motie hiertegen. Ook binnen het CDA leidt 2G intern tot verdeeldheid. De fractie ging er zelfs apart beraad over houden. En op het naderende CDA-congres worden ook moties hierover voorbereid.

Welk effect heeft de nieuwste omikronvariant?

De Jonge schrijft dat de regering in januari de effecten kan meenemen van de 2G-maatregelen zoals die in andere Europese landen, zoals Italië en Oostenrijk, al zijn ingevoerd. Als daar de besmettingscijfers fors dalen de komende weken, kan dat wellicht twijfelaars in de Kamer overtuigen.

In januari zal ook het effect meer duidelijk zijn van de nieuwste omikronvariant op de besmettingscijfers, de ziekenhuisopnames en de vaccinaties. De vrees is dat deze nieuwe variant een stuk besmettelijker is dan de deltavariant, waardoor nieuwe maatregelen nodig zouden zijn. Het kabinet koopt hiermee ook tijd om de discussie te starten over verplichte vaccinatie, zoals Duitsland vorig week besloot. De Europese Commissie wil dat andere EU-landen hierover gaan nadenken.

De pauzeknop van het kabinet staat in schril contract met de snelkookpan van twee weken geleden. Er was toen grote druk om de drie wetten nog deze week in de Tweede Kamer te behandelen. De voltallige oppositie vroeg meer nadenk-tijd, omdat met 2G individuele mensenrechten ondergeschikt worden aan het belang van volksgezondheid. Maar de coalitiepartijen wilden van geen uitstel weten.

Uitstel is voordelig voor de formatietafel

Het kabinet hoopte dat Nederland na drie weken van coronabeperkende maatregelen op een veel lager aantal besmettingen zou zitten. Dan zouden maatregelen weer afgeschaald kunnen worden, met bijvoorbeeld 2G. Die maatregel is alleen zinvol bij een lage besmettingsgraad.

Maar de urgentie is weggevallen. De besmettingscijfers gaan nog niet omlaag, maar stabiliseren op een veel te hoog niveau. Er dreigt zelfs code zwart in de zorg. De kans dat het kabinet op 14 december van het OMT hoort dat maatregelen weer mogen worden versoepeld, is daarmee klein. Er is meer kans op verlenging van de maatregelen tijdens de komende feestdagen.

Dit uitstel heeft ook een voordeel. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan deze week de laatste fase van de formatie in. Ze hopen voor kerst een akkoord te hebben. Als een deel van de coalitie (CU en mogelijk CDA) tegen de voorgenomen G2-maatregelen stemt, zou dat de formatietafel ongunstig kunnen beïnvloeden. En dat signaal wil deze doorstart-coalitie, die volgens premier Rutte juist met meer elan aan de slag moet gaan, niet afgeven.

