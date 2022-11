Uitspraken over revolutie van Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren zijn mogelijk strafbaar

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag gaat onderzoeken of Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) strafbare uitspraken heeft gedaan. In een video die afgelopen weekend online is gepubliceerd, filosofeert het Kamerlid over een revolutie, waarin tegenstanders van de overheid ‘bij wijze van spreken’ naar het parlement optrekken en daar blijven ‘zolang de regering niet weg is’. Ook zegt Van Meijeren dat bij dergelijke revoluties in het verleden ‘vaak slachtoffers’ vielen. “Soms dodelijke slachtoffers.”

De roep om strafrechtelijke stappen tegen de partij zwelt al een tijdje aan. Eerder riepen Van Meijeren en Freek Jansen in de Tweede Kamer op tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Fractievoorzitter Thierry Baudet moest van de rechter berichten van sociale media verwijderen waarin hij de coronamaatregelen van de overheid had vergeleken met de Holocaust.

Extremere teksten

De Tweede Kamer en het kabinet zitten flink in hun maag met Forum. Aanvankelijk kozen veel partijen ervoor ondermijnende uitspraken zo min mogelijk aandacht te geven. Naarmate de teksten extremer werden, en kabinetsleden vaker te maken kregen met ernstige bedreigingen na uitspraken door rechts-radicale politici, gooide het kabinet het roer om. Tijdens de Algemene Beschouwingen in september verliet het voltallige kabinet de Kamer, toen Baudet suggereerde dat vicepremier Sigrid Kaag op een ‘spionnenschool’ heeft gezeten.

Ook na de laatste uitspraken van Van Meijeren klinkt weer brede verontwaardiging van collega-Kamerleden en bewindspersonen. Minister Dilan Yesilgöz van justitie noemt de uitspraken van het Kamerlid ‘onacceptabel’. “Speculeren over mogelijk geweld is bloedlink.” Volgens premier Mark Rutte zijn de woorden van Van Meijeren “verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk”.

De wereld waarin politici werken is vijandiger geworden. Aan Trouw vertellen Kamerleden wat zij doormaken, niet alleen op het Binnenhof, maar ook in hun privé-omgeving. Het beïnvloedt hun functioneren en ondermijnt de democratie.