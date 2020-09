Uitgelekte Miljoenennota zit vanwege corona vol onzekerheden

De coronapandemie zal in 2021 een allesoverheersend effect hebben op de samenleving en de Nederlandse economie. “Maar we komen hier weer bovenop. Sterker en weerbaarder”, schrijft minister Wopke Hoekstra van financiën in de gisteren – geheel volgens traditie – uitgelekte Miljoenennota.

Als er geen nieuwe lockdown komt vanwege corona, zal de economie in 2021 weer met 3,5 procent groeien, maar de werkloosheid loopt wel snel op: van 395.000 nu naar 545.000 personen (5,9 procent). Ook de trots van het kabinet – een lage overheidsschuld – gaat eraan, omdat er in de plannen nu niet bezuinigd gaat worden. De overheidsschuld zal daardoor vermoedelijk uitkomen op meer dan 60 procent van het bbp.

Hoekstra blikt kort terug: “Vorig jaar schreef ik op deze plek: de werkgelegenheid is hoog. Veel mensen die eerder naar werk zochten hebben nu een baan. Daarnaast staat de begroting er goed voor en daalt de staatsschuld naar verwachting tot onder de 50 procent van het bbp. Nu, een jaar later, is de situatie volledig anders.”

Nieuwe scenario's voor als er weer een lockdown komt

De minister zet in zijn begeleidende brief vooral in op vertrouwen. Hij benadrukt dat welvaartsgroei en meer welzijn de pijlers zijn van het beleid. “Elke generatie maakt een ontwrichtende periode mee, maar Nederland is in staat deze klap op te vangen. Onze economische fundamenten zijn sterk.”

De meeste maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag aankondigt, zijn overigens al bekend. De hervorming van de arbeidsmarkt gaat door, de gaswinning wordt afgebouwd, het

pensioenakkoord wordt uitgewerkt en er komt een investeringsfonds voor innovatieve duurzame ontwikkeling. Er wordt komend jaar niet bezuinigd en er komt lastenverlichting voor iedereen. Daardoor stijgt de koopkracht gemiddeld met 0,8 procent, voor werkenden is dat 1,2 procent. En er wordt nog steeds extra geïnvesteerd in onderwijs, politie en defensie.

De Miljoenennota en de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zijn dit jaar met extreem veel onzekerheden omgeven. Het CPB komt dinsdag dan ook met nieuwe scenario’s voor als er een gehele of gedeeltelijke lockdown komt. Want zodra er weer een soort lockdown nodig is, vanwege het coronavirus, dan kunnen al deze cijfers weer in de prullenbak omdat Nederland dan in een diepe recessie belandt.

