Uiteindelijk wordt zijn rol in de toeslagenaffaire Lodewijk Asscher fataal

Een dag voordat het kabinet beslist over de politieke consequenties van de toeslagenaffaire, trekt PvdA-leider Lodewijk Asscher voor zichzelf de meest vergaande conclusie: hij treedt terug als lijsttrekker. Ook keert hij niet terug op de lijst voor zijn partij. Drie maanden voor de verkiezingen moeten de sociaaldemocraten op zoek naar een nieuwe partijleider.

Lodewijk Asscher vroeg het de afgelopen jaren ontelbare keren, in zaaltjes door het hele land: “wie van de aanwezigen heeft nooit fouten gemaakt?” Het was zijn vaste antwoord op de vraag waarom hij en de PvdA toch het kille bezuinigingsbeleid van Rutte II hadden gesteund. De handen in de zaal bleven dan meestal omlaag.

Asscher erkende de misstappen van zijn partij in het vorige kabinet ruiterlijk. Het leenstelsel? Verkeerd uitgepakt. Verhoging van de AOW-leeftijd? Fout. De verhuurdersheffing? Niet meer nodig. Hard bezuinigen om de Brusselse normen te halen? Daar is de Europese Commissie nu ook minder streng in. In een volgend kabinet zou de PvdA die fouten niet herhalen.

Na het verschijnen van het rapport van de commissie-Van Dam die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire, moest Asscher één keer te veel excuses aanbieden. In een filmpje op zijn Facebookpagina zegt hij dat “de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt” om ervoor te zorgen dat “op 17 maart een sterkere PvdA wordt gekozen.” Eerder bood hij al zijn excuses aan en zei hij dat zijn eigen rol als minister van sociale zaken in de toeslagenaffaire hem ‘met schaamte’ vervult.

De afgelopen weken begon het te gisten onder PvdA-leden. Dat hij in Trouw zei dat hij vanwege zijn ervaring als minister en Kamerlid “bij uitstek” de persoon was om de toeslagenaffaire te fixen, viel lang niet bij iedereen goed. Er lag een motie van wantrouwen klaar voor het driedaagse congres dat vandaag zou beginnen, maar inmiddels is uitgesteld. Tegenover die motie stond een ‘motie van steun’, ondertekend door de volledige Tweede Kamerfractie en tal van prominenten onder wie oud-ministers en burgemeesters.

Tot het de afgelopen tijd onrustig begon te worden vanwege de toeslagenaffaire, waren mensen bereid om mee te gaan in Asschers excuses. Niemand is immers zonder fouten. Asscher schrijft in zijn vorig jaar verschenen boek: ‘Opstaan in het Lloyd Hotel’ over de Deventer’ Overlevers: oude Deventenaren die de PvdA jaren terug de rug hadden toegekeerd. Asscher wist ze weer voor zijn partij te winnen. “Zij hebben gezien dat we geleerd hebben en dat wij voor ze in het strijdperk treden”, zei hij eerder daarover in deze krant. “En ze zijn allergisch voor de praatjes van mensen die zogenaamd nooit fouten maken.”

En zo wist aimabele Asscher meer mensen voor zich te winnen. Vooral door met ze in gesprek te gaan. Goed te luisteren, te zeggen dat hij hun zorgen begreep. Uiteindelijk vergaven ze hem. Helaas kun je niet met elke kiezer persoonlijk in gesprek gaan.

Asscher maakte de PvdA weer relevant

Ook in Den Haag werkte Asscher, na de grootste verkiezingsnederlaag in de geschiedenis van de PvdA, aan nieuw elan. Hij ontpopte zich, ondanks negen Kamerzetels, tot oppositieleider. De PvdA werd weer relevant, met herkenbare resultaten in deals met het kabinet. Ook lukte het Asscher als een van de weinigen om premier Mark Rutte soms in het nauw te brengen, bijvoorbeeld in zijn kritiek op het volgens hem te slappe coronabeleid. Ook Asschers stijl oogst waardering: hij doet zijn bijdragen altijd uit het hoofd.

Maar de lof op het Binnenhof sloeg maar niet over op een breed electoraat. Ondanks de goede debatrecensies en de terugkeer naar de sociaaldemocratische ideologie, schommelt de PvdA al tijdenlang rond de vijftien zetels. Daarmee stevent de PvdA af op het één na slechtste verkiezingsresultaat in de geschiedenis. Het maakte zijn positie er niet sterker op, nu hij zo onder vuur ligt in de toeslagenaffaire.

Asscher heeft zijn grote belofte nooit waar kunnen maken, nadat hij als talentvol wethouder uit Amsterdam door Diederik Samsom naar Den Haag gehaald werd als vicepremier. De kiezer die in 2012 nog massaal op de PvdA stemde, vanwege Samsoms ‘eerlijke verhaal’, raakte diep teleurgesteld in de harde bezuinigingen van Rutte II. Asscher kon dat juk nooit van zich af schudden en bleef, ondanks zijn veelvuldige excuses, één van de gezichten van de bezuinigingen. De venijnige strijd om het lijsttrekkerschap met Samsom, deed zijn reputatie ook niet goed. De toeslagenaffaire is een deuk te veel gebleken.

Na het vertrek van Asscher moet de PvdA koortsachtig op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Er zal nu eerst in de richting van oud-minister Lilianne Ploumen gekeken worden, de nummer twee op de lijst. Zij heeft al eens te kennen gegeven dat zij ambities heeft om de PvdA te leiden.

Ook voert Asscher de druk op op premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van financiën. Het lijkt er steeds meer op dat het kabinet zal aftreden vanwege de toeslagenaffaire. De vraag zal de komende tijd steeds luider klinken of Rutte en Hoekstra wel lijsttrekker kunnen blijven van de VVD en het CDA.

