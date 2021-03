Twitterbots sturen politici 170 berichten per dag

Per dag krijgen politici gemiddeld 170 berichten die afkomstig lijken van echte burgers, maar in feite door een computer worden gefabriceerd. Het journalistieke onderzoeksplatform Pointer concludeert, samen met De Groene Amsterdammer en de NOS, dat in het afgelopen jaar 525 spam-accounts zich hebben bemoeid met discussies over de Nederlandse politiek.

De meeste berichten zijn gericht aan PVV-lijsttrekker Geert Wilders. De lijsttrekkers Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) waren ook veelvuldig het doelwit van de twitterbots. In het algemeen reageren deze computergestuurde accounts op de berichten die de lijsttrekkers zelf verzenden. Volgens de NOS zit 90 procent van de accounts buiten Nederland. Geert Wilders kreeg bijvoorbeeld veel berichten uit Turkije, India en Pakistan.

Volgens het onderzoeksinstituut Digital Forensic Research Lab verstuurden de accounts zoveel berichten op één dag, dat het verdacht werd. Dan kunnen ze nauwelijks door één persoon zijn verzonden. De onderzoekers herkennen gecoördineerde trollenlegers en toch ook een enkele keer heel erg actieve personen die politici bestoken met tweets. In totaal waren afgelopen jaar 63.000 tweets, gericht aan lijsttrekkers van huidige Tweede Kamerfracties, afkomstig van twitterbots.