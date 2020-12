Twijfel over geldigheid verkiezing Baudet als partijleider bij Forum

De digitale stembus ging donderdagavond om 18.00 uur open en sluit vrijdag om 18.00 uur. De vraag die de voorligt is: Wilt u dat Thierry Baudet partijleider van Forum voor Democratie blijft? Mensen die op 29 november 21:14 uur lid waren van de partij mogen via een persoonlijke link een stem uitbrengen. Dat is het tijdstip waarop Baudet vorige week een ledenraadpleging aankondigde, na een hectische crisisweek waarin antisemitische uitingen in de jongerenafdeling de partij deden ontploffen.

Vrijdag rezen twijfels over de gang van zaken rond de stemming, door de partij een ‘bindend referendum’ genoemd. Sommige leden meldden wel te kunnen stemmen, terwijl ze al eerder hadden opgezegd en ook geen contributie meer hadden betaald.

Ook zijn er vragen over de anonimiteit van de stemming. Volgens het partijbestuur, waar Baudet nu nog deel van uitmaakt, kunnen de stemmers achteraf via een lijst met de anonieme codes zien of hun stem correct is verwerkt. Dat roept de vraag op hoe zij dit kunnen doen zonder hun anonimiteit prijs te geven.

Er is geen tegenkandidaat voor Baudet

Johan Almekinders, voormalig fractieleider van Forum voor Democratie (FVD) in Overijssel, sleept het bestuur van de partij voor de rechter. Hij meent dat er sprake is van wanbestuur rond het referendum over het partijleiderschap van Thierry Baudet, meldt hij vrijdag. Almekinders werd donderdag uit de partij gezet. Volgens hem is de ledenregistratie van FvD een chaos en is daarmee onduidelijk wie stemrecht heeft in het referendum. Bovendien kent de partij geen instrument als een ‘bindend referendum’, en is ‘partijleider’ volgens Almekinders ook geen functie die in statuten is verankerd. Ook is er geen tegenkandidaat voor Baudet. De inmiddels onafhankelijke Utrechtse Statenfractie heeft eveneens een kritische brief over het referendum gestuurd.

Officieel is de stemming geen bindend referendum, een middel waar Forum overigens voorstander van is, maar een informele ledenraadpleging. Er zijn in het bestuur afspraken gemaakt wat er gebeurt met de uitslag. Als Baudet wint, mag hij een nieuw bestuur voordragen en een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen opstellen. De meeste kandidaten van de oude lijst (met tien namen) keerden zich af van Baudet en verlieten de partij. Verliest Baudet de stemming, dan moet hij alsnog vertrekken uit het bestuur.

‘Belangrijk om haast te maken’

Het huidige bestuur, met daarin één medestander van Baudet, verzekert dat de administratie deugt en dat een ‘betrouwbaar en internationaal opererend ict-bedrijf’ de technologie regelt. Het ontbrak alleen aan tijd om een notaris te zoeken die toezicht houdt, aldus plaatsvervangend voorzitter Lennart van der Linden. “We vonden het belangrijk haast te maken met de ledenraadpleging.”

Van der Linden geeft toe dat het wel “ingewikkeld” wordt als de uitslag erom spant. Hij wil er niet op vooruitlopen wat er dan zal gebeuren.

Forum telde naar eigen zeggen dit jaar ruim 42.000 leden, maar dat was voordat vorige week de opzeggingen begonnen. Ook van de verkozen volksvertegenwoordigers stapten er al velen uit de partij uit onvrede over de wijze waarop partijleider Baudet de anti-semistische en racistische uitingen in de jongerenafdelingen afdeed. Twee van de zeven Limburgse Statenleden van Forum voor Democratie stapten donderdag uit de fractie en zegden hun lidmaatschap van FvD op.

