Tweede lege zetel in de Provinciale Staten van Brabant door afsplitsing Forum voor Democratie

Als de leden van de Provinciale Staten na de coronacrisis weer plaatsnemen in de vergaderzaal van het provinciehuis in Den Bosch, dan blijven twee stoelen leeg. Voor de tweede keer kan een vertrekkend Statenlid van Forum voor Democratie niet worden vervangen.

Het gaat om Hans Smolders, die niet alleen sinds kort Kamerlid was, maar ook in de Provincie Forum voor Democratie vertegenwoordigde. Hoewel hij landelijk actief blijft, in een nieuwe fractie met mede-afsplitsers Wybren van Haga en Olaf Ephraim, keert hij de Brabantse politiek helemaal de rug toe. “Ik vind het ongeloofwaardig om in de provincie nog wél onder de Forum-vlag te blijven zitten”, luidt zijn verklaring.

Smolders is het tweede Forum Statenlid binnen een paar maanden dat de Brabantse politiek verlaat. Onder invloed van een eerdere partijscheuring, afgelopen januari, vertrok ook Stijn Roeles uit de Provinciale Staten. Omdat hij niet kon worden vervangen door iemand die in 2019 op de kieslijst stond van de partij, bleef zijn zetel leeg. Datzelfde geldt nu voor de zetel van Smolders.

Hoewel Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 negen zetels behaalde in Brabant, heeft de partij er nu nog maar vier over. Naast Roeles verlieten in januari nog drie leden de fractie. Zij sloten zich aan bij JA21, de partij van Forumafsplitsers Joost Eerdmans en Annabel Nanninga.

De Brabantse fractievoorzitter van Forum, Camiel van der Meeren, noemt het vertrek van Smolders tegenover het Brabants Dagblad ‘teleurstellend’. Of hij zelf wel onder de vlag van Baudet wil blijven opereren kan hij nog niet zeggen. “Daar heb ik nog niet over nagedacht, het is allemaal erg kort dag.”

Samenwerking onder druk

Forum voor Democratie maakt in Brabant deel uit van de coalitie. Voor de meerderheid van die coalitie heeft het vertrek van Smolders geen gevolgen. Het college van FVD, CDA, VVD en Lokaal Brabant heeft dankzij steun van de JA21 Statenleden nog altijd 27 zetels. De oppositie heeft er 26.

Toch kan de zoveelste ruzie binnen Forum voor Democratie de samenwerking onder druk zetten. Want met name binnen het CDA ligt de provinciale coalitie met Forum gevoelig. Een deel van de CDA-leden verzette zich vorig jaar fel tegen de samenwerking met Forum, vanwege de extremistische uitspraken van de landelijk voorman Baudet.

Uiteindelijk stemde de lokale CDA-fractie toch in met het coalitieakkoord. Doorslaggevend was daarbij dat de Forum voor Democratieleden zich in de provincie constructief opstelden, en zelf geen extreme uitspraken deden. Het Forum van Brabant was niet een-op-een te vergelijken met het Forum van Baudet, zo vonden de coalitiepartners. De vraag is of dat adagium nog vol te houden is, nu ook in Brabant steeds meer Statenleden de partij van Baudet de rug toekeren vanwege de acties van de partijleider.

De Brabantse coalitiegenoten van Forum voor Democratie hebben nog niet gereageerd op het nieuws. “Ik hoor dit voor het eerst”, zegt Ankie de Hoon, fractievoorzitter van het CDA tegen het Brabants Dagblad. “Vandaag is het vooral aan FvD Brabant om met een verhaal te komen.”

