Tweede Kamermeerderheid gloort voor Ceta, maar het akkoord is nog niet gered

Vrijhandelsakkoord Ceta is nog niet gesneuveld. Maar na een lang en soms venijnig debat, waarin een Tweede Kamermeerderheid in zicht is gekomen, is het verdrag tussen de Europese Unie en Canada zeker nog niet gered.

Woensdagavond zei ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind dat zijn partij, evenals de drie andere coalitiepartijen, voor het verdrag zal stemmen als het kabinet met ‘stevige waarborgen’ komt. Daarnaast liet het uit de VVD gezette Kamerlid Wybren van Haga zich positief uit over het verdrag. Bij zijn vorige fractie verdedigde hij het akkoord al als woordvoerder buitenlandse handel. Maar ondanks deze Kamermeerderheid is nog allesbehalve verzekerd dat ook de Eerste Kamer voor het verdrag stemt.

In het debat dat 's middags ­begon en tot in de nacht duurde, ­betrokken de partijen al gauw de stellingen die zich de afgelopen tijd aftekenden. Coalitiepartijen VVD, CDA en D66 verdedigden het ­akkoord, dat inmiddels al voor 98 procent in werking is getreden, maar dat nog niet alle Europese landen hebben geratificeerd. De voltallige oppositie, op Van Haga na, veegde de vloer aan met het verdrag. De linkse fracties hebben zorgen over voedselveiligheid van geïmporteerd vlees en dierenwelzijn in Canada. Ook de PvdA herhaalde niet met het verdrag in te willen stemmen, ondanks dat de vorige handelsminister, PvdA’er Liliane Ploumen, Ceta hartstochtelijk prees.

Beeld Sander Soewargana

Dilemma voor ChristenUnie

Voor de ChristenUnie is het verdrag een ‘stevig dilemma’, zei ­Kamerlid Voordewind. Hij noemt het akkoord op een ‘zeer aantal punten’ problematisch. Voordewind vreest dat met hormonen behandeld vlees Nederland inkomt en dat het handelsakkoord de kabinetsambitie schaadt om van de Nederlandse landbouw een kringloop te maken. Daarom wil de kleinste coalitiepartij extra douanecontroles op goederen uit Canada. Daarnaast moet de Europese Unie volgens de ChristenUnie in Canada controles uitvoeren om te zien of vlees met hormonen is behandeld.

Voordewind zei verder dat zijn partij in de toekomst niet zal instemmen met het voorgenomen handelsakkoord Mercosur met Zuid-Amerika, omdat Brazilië regenwoud kapt voor sojaproductie.

Minister Kaag van buitenlandse handel kwam woensdagavond nog niet aan het woord. Het debat was toch al lang en werd nog verder gerekt doordat Thierry Baudet ­(Forum voor Democratie) vier uur spreektijd had aangevraagd. Forum en de PVV zijn per definitie tegen handelsverdragen die gesloten zijn door de Europese Unie. Ook de SGP is zeer kritisch.

De lijn van het kabinet werd uitgedragen door coalitiepartijen VVD, CDA en D66. Rob Jetten (D66) ­hekelde dat onder meer GroenLinks vindt dat het hele verdrag van tafel moet om vervangen te worden door een beter akkoord. “Welk signaal geef je af als je niet eens met je bondgenoot Canada een verdrag kan sluiten? Een open houding heeft ons altijd verder geholpen.”

Als de Tweede Kamer voor Ceta stemt, dan wacht nog een spannende stemming in de Eerste Kamer. Daar heeft de coalitie geen meerderheid en is ze afhankelijk van andere partijen. Mogelijk steunt 50Plus het handelsverdrag, de ouderenpartij nam geen deel aan het debat. Ook kan de coalitie nog eens proberen om zaken te doen met de Groep Otten. Die Forum-­afsplitsing hielp het kabinet eerder uit de brand door voor de stikstofspoedwet te stemmen.

Toen was Ottens argument dat de economie anders stil zou vallen. Het is de vraag of hij net zo vatbaar is voor zorgen over de internationale positie van Nederland. Als Nederland het Ceta-verdrag niet ratificeert, dan klapt het hele akkoord. Het kabinet waarschuwt ervoor dat dit serieus gezichtsverlies en een verslechtering van de concurrentiepositie betekent.

Lees ook:

Groot twistpunt in het Ceta-debat: het arbitragehof

Groot twistpunt in het Ceta-debat is de nieuwe rechtbank voor investeerders. Minister Kaag vecht tegen de mythes.