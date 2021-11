Tweede Kamerlid Liane den Haan springt bij in de zorg: ‘Met alleen praten los je niet alles op’

Tweede Kamerlid Liane den Haan (Fractie Den Haan) bood vrijdagavond na de coronapersconferentie via Twitter aan te helpen in de zorg. Ze voelde zich ‘ontzettend machteloos’ na het zien van talloze berichten over de personeelstekorten in de zorg, en besloot zelf bij te springen. Ze kreeg vele aanbiedingen, en kon twee dagen later, op zondag, direct meedraaien bij een verpleeghuis in Utrecht. Ze gaat dit naar eigen zeggen doen ‘totdat ze me niet meer nodig hebben’.

Den Haan is in het verleden verpleegkundige geweest, het werk was voor haar dus niet onbekend. “Er is zware onderbezetting in de zorg”’, zegt Den Haan, “en ik kon het niet meer aanzien.” Volgens Den Haan kun je praten en debatteren, ‘maar daar los je niet alles mee op’. “Het is crisistijd waar we inzitten, en ik probeer slechts mijn steentje bij te dragen”, aldus Den Haan.

‘Al doe je maar iets gezelligs met de mensen’

Den Haan roept iedereen op in de benen te komen, en hun hulp aan te bieden bij een verpleeghuis of zorginstelling in de buurt. “Al doe je maar iets gezelligs met de mensen. Loop een rondje met ze of ga wat met ze eten. Er is zoveel wat je kunt doen om de zorg te verlichten.”

Het Kamerlid, voorheen actief bij 50plus, vindt dat het kabinet veel meer moet doen om het personeelstekort in de zorg terug te dringen. “Dit speelt al jaren, er had veel eerder moeten worden ingegrepen.” Volgens Den Haan moet het kabinet vol inzetten op publiekscampagnes om mensen warm te maken voor een baan in de zorg. “Het beroep moet aantrekkelijker worden gemaakt. Werken in de zorg is hartstikke mooi om te doen.”

