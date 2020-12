Tweede Kamer wil weten wat het vaccinatieplan van De Jonge is

De Tweede Kamer vindt dat minister Hugo de Jonge van volksgezondheid zich meer moet inspannen om met een vaccinatieplan te komen. Volgens De Jonge kan grootschalig vaccineren in Nederland op 4 januari beginnen. Een groot deel van de Kamer sluit zich aan bij kritiek van zorginstellingen, vakbonden en GGD’s, die vinden dat het kabinet nog geen plan heeft wie, hoe en waar gevaccineerd wordt.

De linkse oppositie en de PVV roepen het ministerie tijdens het begrotingsdebat over zorg woensdagmiddag op om met een plan te komen over de vaccinatie. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet: “We delen de zorgen van zorginstellingen. We hebben dit eerder mis zien gaan met de testen. Toen bleken we ook niet te kunnen vertrouwen op de mooie woorden van Hugo.”

‘Net zo goed voorbereid als andere landen’

De Jonge komt donderdag pas aan het woord in het Kamerdebat. Dinsdag zei hij dat Nederland net zo goed voorbereid is als andere landen. Bovendien liggen in Nederland draaiboeken klaar voor de griepprik. Die grootschalige inentingsoperatie is volgens de minister vergelijkbaar met Covid-vaccinatie.

Ellemeet heeft haar twijfels of het ministerie goed voorbereid is. “Vakbond CNV wijst erop dat ze in Duitsland al bezig zijn met het opzetten van tenten om in te vaccineren. Hier is nog niets te zien.”

Ook PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen wil meer uitleg over het vaccinatieprogramma. “Als er al draaiboeken liggen, dan moeten die met de Kamer gedeeld worden. En met de uitvoerders. Ik lees dat de GGD’s nog nergens van weten.” Ploumen vindt dat duidelijk moet worden welke vaccins beschikbaar zijn op 4 januari, hoe die verspreid gaan worden en waar ingeënt kan worden. “Wie gaat de inentingen doen? Worden die mensen getraind?”

Vragen, vragen, vragen

Niet alleen de oppositie is kritisch. VVD-Kamerlid Hayke Veldman stelde schriftelijke vragen aan de minister. Hij vraagt zich af op basis waarvan de minister 4 januari als startdatum noemt en of het wel zo verstandig is om al een datum te noemen. Bovendien vindt de VVD het ook tijd om een voorlichtingscampagne op te starten, om mensen over de streep te trekken die twijfelen of zij een prik zullen halen. Veldman wil antwoord op zijn vragen vóór het coronadebat van volgende week. Tijdens het begrotingsdebat wil hij het vooral over de zorgbegroting hebben.

D66-Kamerlid Antje Diertens stelt haar vragen wel al tijdens het zorgdebat van vandaag en morgen. “Ik wil niet wachten tot 9 december, dan hebben we nog minder tijd tot de vaccinatie begint.” Zij sluit zich grotendeels aan bij de linkse oppositie. “In de vaccinatiestrategie die het kabinet onlangs publiceerde, krijgen ouderen voorrang. Wat als blijkt dat jongeren beter beschermd zijn door het eerste vaccin dan kwetsbaren? Hoe verspreid je het vaccin dan?”

Joba van den Berg (CDA) heeft meer vertrouwen in minister en partijgenoot Hugo de Jonge. “De minister leest ook de krant. Ik ga ervan uit dat hem er alles aan gelegen is dat dit goed georganiseerd wordt.” Ook zij wil het volgende week tijdens het coronadebat pas uitgebreider over het vaccinatieplan hebben. Wat haar betreft moet de minister goed naar andere landen kijken, en het vaccinatieplan daar eventueel afkijken: “Steal with pride. Je moet het goed kopiëren.”

