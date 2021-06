Tweede Kamer wil met ‘tiktak’ meer jongeren aantrekken

“Ik weet niet of we met Toktok, wat is het, Tiktak, ja Tiktak, iets meer kunnen doen?” Kamervoorzitter Vera Bergkamp zei het afgelopen maandag in de Tweede Kamer over het gebruik van social media. Ze wil meer burgers betrekken bij het parlement, jongeren vooral. En dan zou ‘Tiktak’ een uitkomst kunnen bieden, aldus een om zichzelf lachende Kamervoorzitter.

Het moge duidelijk zijn dat de Kamervoorzitter van de korte filmpjesapp Tiktok niet veel kaas gegeten heeft. Maar dat neemt niet weg dat haar medewerkers wel degelijk actief zijn op social media. Van de verjaardag van Bergkamp, tot de voorbereidingen op Prinsjesdag en een flashback naar een bevroren Hofvijver in 2010. Het is dagelijks allemaal te volgen voor de ruim 34.000 volgers van het officiële Instagramaccount van de Kamer.

Toegegeven, dat komt bij lange na niet in de buurt van de miljoenen volgers van beroemdheden als Selena Gomez (239 miljoen), Cristiano Ronaldo (303 miljoen) en Lionel Messi (220 miljoen). Maar voor parlementaire begrippen doet de Tweede Kamer het niet al te slecht. Het Franse Assemblee Nationale heeft zo’n 47.000 volgers, het Britse Lagerhuis – met vooral een hoop foto’s van premier Boris Johnson met een warrig kapsel – telt een stuk of 163.000 volgers. Hoe de Duitsers het op Instagram doen, is moeilijk te zeggen. Er is een account van de Bundestag met een schamele 357 volgers met daarop nul berichten. Het is maar de vraag of het om het officiële account gaat. De Amerikanen spannen de kroon met 6,8 miljoen volgers en één post per dag.

Nationale geschiedenis

Instagram is voor parlementen hét medium bij uitstek om terug te blikken op de nationale geschiedenis. Zo roepen de Fransen op 18 juni hun verzetsstrijder en politicus René la Combe in herinnering. Op 8 april herdenken de Britten Margaret Thatcher, hun eerste vrouwelijke premier. En op 8 maart deelt de Tweede Kamer deze quote van de in 1922 tot Kamerlid beëdigde Betsy Bakker-Nort: “’t Trof me reeds als klein meisje, dat mijn flinke zelfstandige moeder niet mocht stemmen voor de Gemeenteraad, en elke nog zoo domme man wel.”

Of het parlement met al die historische feitjes meer jongeren aan weet te trekken, is de vraag. Actief is de Tweede Kamer in ieder geval ook op Twitter, Facebook en YouTube. Om informatie over Kamerdebatten te delen, nieuwtjes te melden of om persconferenties te tonen. Zo zijn op YouTube de persconferenties van formateur Mariëtte Hamer en haar voorganger Herman Tjeenk Willink nog terug te kijken. Zelfs op wat volgens Bergkamp Tiktak heet, zijn beelden te vinden van een geïrriteerde oud-voorzitter Khadija Arib die Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu het woord ontneemt. Of van premier Rutte die lachend naar FvD-leider Thierry Baudet wijst en zegt: “Hij snapt het niet!” De vraag is alleen of deze lollige scènes van een officieel Tweede Kameraccount komen.

Verliefde blikken

Maar het bereiken van jongeren lukt de Tweede Kamer ook wel zonder tussenkomst van parlementaire communicatiemedewerkers. In april kregen D66’er Rob Jetten en GroenLinks-leider Jesse Klaver internationale faam onder de hashtag resse. “Fuck love, I want what those two Dutch politicians have”, zegt een Engelse Tiktokker op 18 april. Met op de achtergrond foto’s van ‘besties’ Klaver en Jetten. Het was het begin van een overkill aan verliefde blikken die kruisten vanuit de blauwe Tweede Kamerbanken. Met daaronder zoetsappige muziek gemonteerd.

Ook een hit op social media. Mark Rutte die ‘ABSOLUUT NIET’ antwoordt op de vraag of ananas op een pizza hoort. Of de gepersifleerde Caroline van der Plas die in LuckyTv vraagt “Waar kan ik schijten? Ik heb nog niet gescheten vandaag”. Het lijkt in niks op de informatieve toon die de Tweede Kamer via haar eigen communicatiekanalen het liefste aanslaat. Maar gezien wordt het wel door jong publiek, soms zelfs buiten de landsgrenzen.

Top drie Tiktokvolgers

Rob Jetten 24.600

Geert Wilders 17.800

Jesse Klaver 9708