Tweede Kamer wil meer ruimte voor hoger onderwijs en heeft kritiek op versoepelingen

Een dag nadat het kabinet voorzichtig – “we doen hiermee iets heel spannends” – versoepelingen aankondigde, voert de Tweede Kamer juist de druk op om nog meer mogelijk te maken. Vooral de roep om het hoger onderwijs, al dan niet gedeeltelijk, te openen, klinkt luid en duidelijk. En, vindt een deel van de Kamer, met mooi weer op komst moeten ook de mogelijkheden om terrassen te openen worden afgetast.

Het kabinet leek woensdag tijdens het coronadebat wel oor te hebben voor de nijpende situatie waarin studenten in het hoger onderwijs zich bevinden. Als enige mogen zij nu nog geen fysiek onderwijs volgen, met volgens Kamerleden geestelijke problemen tot gevolg. Premier Mark Rutte gaf een motie van D66 waarin wordt gevraagd naar een OMT-advies over het openen van het hoger onderwijs ‘oordeel Kamer’. Met andere woorden: daar kan ik best in meekomen. Maar, maande hij, “dat betekent niet dat hogescholen en universiteiten direct open kunnen”.

Oog had hij ook voor een voorstel van coalitiepartij CDA. Fractieleider Pieter Heerma stelde voor te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om terrassen te openen. Want, zag hij afgelopen weekend, het is buiten vaak veilig genoeg om – op voldoende afstand van elkaar- te genieten van de prille lentezon. Risicovol wordt het pas in de buurt van afhaaltentjes. “Daar gingen mensen op muurtjes zitten en werd het heel druk. Kan het openen van die terrassen niet beter en gereguleerder”, wilde Heerma weten.

Willekeur

Met een aantal van soortgelijke, versoepelende voorstellen schaart een groot deel van de Tweede Kamer zich achter de woorden van de minister president van afgelopen dinsdag: de coronacrisis is in een nieuwe fase beland. Een waarin “we bereid moeten zijn een klein beetje meer risico te nemen”. De Kamer lijkt op sommige vlakken zelfs een stapje verder te willen: waarom niet het hele onderwijs open; waarom maar een dag in de week, waarom maar twee bezoekers per verdieping, ook in grote winkels? Omdat daar nu echt geen ruimte voor is, maande Rutte een aantal keer. “Als je kijkt naar de cijfers, kun je zeggen: het is het beste om door te zetten. Maar we hebben ook meer waar we rekening mee moeten houden”, vatte VVD’er Klaas Dijkhoff de stemming in de Kamer onbewust samen.

Maar er was ook kritiek op de versoepelingen. Een maand geleden diende Denk al een motie in om de kapperszaken te openen. Onverantwoord, zei Rutte toen. “Wat is er in de tussentijd dan veranderd”, wilde Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu weten. Volgens PvdA-leider Lilianne Ploumen “regeert de willekeur”. Want de druk op de ziekenhuizen is nog altijd groot, maar er komen wel versoepelingen. “Studenten kunnen straks hun haren knippen, maar geen les volgen op de universiteit”, sneerde Eva van Esch van Partij voor de Dieren ook. En PVV-leider Geert Wilders noemde de versoepeling wat toegeworpen kruimels. “We worden in de maling genomen. Het is gerommel in de marge, die zogenaamde vrijheid.”

Communiceer nou eens een keer duidelijk, klonk het ook vanuit de coalitie. Het is niet zo gek dat mensen boos worden, signaleerde CDA’er Heerma. De premier beloofde in januari de avondklok als eerste te schrappen, maar kondigde dinsdag aan de maatregel voor de tweede keer te verlengen. Fractieleider Jetten van D66 stipte nog eens aan dat Rutte dinsdag een afspraak wilde maken met iedere Nederlander om zich aan de basisregels te houden. “Maar veel Nederlanders vragen zich inmiddels af of hij zijn deel van de afspraken nakomt.”

