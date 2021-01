Tweede Kamer veroordeelt ‘on-Nederlandse’ rellen: ‘Mijn bloed kookt als ik dit zie’

De Tweede Kamer is unaniem in zijn afschuw over de rellen door het hele land na invoering van de avondklok. “Mijn bloed kookt, als ik dit zie”, zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

CDA-Kamerlid Wytske Postma twittert: “Dit doet gewoon pijn. Tot nu toe waren winkelplunderingen altijd iets wat in andere landen gebeurde. Niet hier. Niet in ons Nederland.”

Nadat premier Mark Rutte maandagochtend al schande sprak over het ‘criminele geweld’ van de relschoppers, belooft minister van justitie Ferd Grapperhaus dinsdag dat relschoppers zware straffen wacht. “Mensen komen hier niet mee weg.” Hij wil dat onruststokers zo snel mogelijk worden berecht. “De inzet is onvoorwaardelijke gevangenisstraf.”

‘Geweld hoort niet bij een democratie’

Bij het openen van de vergadering van de Tweede Kamer spreekt voorzitter Khadija Arib zich uit over de rellen, die ook volgens haar niet zouden passen in ‘het Nederland dat we kennen’. Arib: “Geweld hoort niet bij een democratie en zou nooit een middel mogen zijn om je te uiten”.

Als Geert Wilders (PVV) vervolgens een debat aanvraagt, omdat hij wenst dat het kabinet het leger inzet, is er enige tijd onduidelijkheid over wanneer dat gevoerd moet worden. De uitkomst is dat woensdag kort gedebatteerd zal worden over de actualiteit en eventuele inzet van het leger, volgende week volgt zo nodig een diepgravender debat.

Wilders denkt dat de politie en ME het niet alleen afkunnen, iets wat minister Grapperhaus ’s middags tegenspreekt. Volgens de PVV-leider moet het leger ingezet worden ‘voordat dit een halve burgeroorlog wordt’. Hij denkt, hoewel hier nauwelijks iets over bekend is, dat een groot deel van de rellende jongeren een migratieachtergrond heeft, en dat dit meespeelt bij de onlusten. “Ze hebben niets met Nederland. Ze delen onze waarden niet.”

Het leidt tot gekissebis, waar de aanstaande verkiezingen ongetwijfeld ook een rol in spelen. Zo riep Wilders GroenLinksleider Jesse Klaver al op om in te grijpen bij zijn ‘achterban in de Schilderswijk’. Klaver had eerder Wilders opgeroepen tot actie, toen een PVV-kandidaat in Urk bij de onrust daar in eerste instantie opriep tot verzet tegen de avondklok.

Ook Forum voor Democratie sprak zich aanvankelijk niet onomwonden uit tegen het geweld. De partij van Thierry Baudet riep wel op in verzet te komen tegen de avondklok. Na kritiek op het uitblijven van een verklaring over het geweld keerde ook Forum zich tegen de rellen.

‘Op een gegeven moment knapt het elastiek’

Intussen rijst in een deel van de Kamer de vraag of de avondklok niet een stap te ver is geweest. Dinsdag stemmen PVV, Forum, SGP, Denk en Henk Krol voor een motie tegen het middel. Tijdens het Kamerdebat van vorige week vreesde SGP-leider Kees van der Staaij al dat de avondklok niet geaccepteerd zou worden. “Je kunt een elastiek niet oneindig blijven uitrekken, op een gegeven moment knapt het.” In een van de adviezen van eind vorig jaar waarschuwde het OMT al dat een volledige lockdown zou kunnen leiden tot ‘maatschappelijke weerstand’ en een avondklok met oudjaar tot een ‘rellerige sfeer’.

Het kabinet blijft erbij dat de avondklok nodig is om het aantal coronabesmettingen terug te brengen. Grapperhaus: “Ik daag iedereen uit om mij uit te leggen wat het plunderen van een winkel te maken heeft met corona”. Ook VVD’er Dijkhoff volgt die lijn. “Ik denk niet dat de avondklok dit veroorzaakt. Dit zijn gewoon hordes losgeslagen tuig.”

