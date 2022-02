Tweede Kamer schrapt verplichte bedenktermijn abortus

Voor de wetswijziging is lang gestreden, met name door voormalig Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 die het oorspronkelijke wetsvoorstel maakte. De initiatiefwet is ingediend door D66 samen met GroenLinks, PvdA en VVD.

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer. Of het daar een meerderheid krijgt, is wel waarschijnlijk, maar geen gesneden koek.

De huidige abortuswetgeving is bijna veertig jaar oud. De verplichte bedenktermijn kwam er destijds om het CDA over de streep te trekken om de abortusbehandeling te legaliseren.

Paternalistisch

Het CDA stemde donderdag dan ook tegen, net als de ChristenUnie, de SGP en BBB. De fracties van PVV en JA21 zijn verdeeld. Zo stemde Geert Wilders tegen, zijn fractiegenoot Fleur Agema voor. Kamerleden stemden hoofdelijk. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de coalitie deze medisch-ethische kwesties ziet als ‘vrije kwestie’, vandaar dat ook enkele VVD’ers (Daniel Koerhuis en Thierry Aartsen) tegenstemden.

Tot nu toe moest een vrouw na haar eerste bezoek aan de arts vijf dagen verplicht nadenken of ze een abortus echt wilde. Die tijd kon de arts indien nodig gebruiken om te checken of er geen druk op een vrouw wordt uitgeoefend. Voorstanders van de huidige wetgeving zien die als paternalistisch en bevoogdend voor vrouwen.

Een amendement van CDA-Kamerlid Hilde Palland om de bedenktermijn als uitgangspunt op vijf dagen te houden, met de mogelijkheid ervan af te wijken, haalde het niet.

Ook een amendement dat vrouwen zou verplichten eerst de echo te bekijken, bij een abortus na tien weken, haalde het niet. Dit was ingediend door Forum voor Democratie, en kreeg alleen bijval van de drie mannen van de SGP en PVV’er Martin Bosma.

