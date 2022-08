Tweede Kamer legt oor te luister in vroegere koloniën. ‘Willen dit met eigen ogen zien’

Gaat Nederland volgend jaar officieel excuses maken voor de slavernij? Het kabinet gaat er dit najaar een besluit over nemen.

Maar in de aanloop houdt ook de Tweede Kamer zich al intensief met het onderwerp bezig. Tweede Kamerleden van acht partijen vertrekken zaterdag naar de voormalige koloniën in de ‘West’ om zelf onderzoek te doen.

“Een bijzondere reis”, noemt Kamerlid Kiki Hagen (D66) de trip langs voormalige slavenplantages, opzichterswoningen, het slavenfort ‘Amsterdam’ en het monument voor de wreed geëxecuteerde slavenleider Tula – waar de Kamerleden een krans zullen leggen tijdens de jaarlijkse herdenking van de slavenopstand van 1795.

De reis is niet bedoeld om als Tweede Kamer nu al een besluit te nemen over wel of geen excuses maken voor het slavernijverleden. “Dat gesprek volgt later”, aldus Hagen, die als voorzitter van de vaste kamercommissie binnenlandse zaken de reis in goede banen moet zien te leiden. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat in Nederland de slavernij voorbij was.

Rechtse oppositie blijft thuis

Het thema is beladen omdat partijen verschillend denken over hoe Nederland het beste met het slavernijverleden in het reine kan komen, in dat grote herdenkingsjaar dat eraan komt. De samenstelling van de delegatie had wat voeten in aarde.

De VVD-fractie gaat niet mee op de reis van negen dagen. De fractie vindt dat een bezoek ter plekke ‘op dit moment van onvoldoende meerwaarde is’, maar sluit later in het najaar wel aan bij andere activiteiten.

Het reisgezelschap bestaat uit Kamerleden van D66, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, Bij1 en Volt. GroenLinks vaardigt zelfs fractievoorzitter Jesse Klaver af. Rechtse oppositiepartijen wilden niet mee.

Voorzitter Hagen duidt de reis “als vooral een onderzoeksreis”. Zij noemt de afwezigheid van de VVD een ‘gemiste kans’. “Je kunt heel veel lezen over dit onderwerp en er liggen dikke rapporten. Maar dit is een reis om indrukken op te doen die je niet van papier kunt halen.”

De Kamerleden willen in Suriname, op Curaçao en Bonaire “het gesprek aangaan met bestuurders, historici en bewoners, de nazaten van de slaafgemaakten. Om hun verhaal te horen en te leren hoe het verleden doorwerkt in het heden, wat het ook nu nog betekent dat daar slavernij plaatsvond onder Nederlands gezag.”

Een luisterend oor bieden in de voormalige koloniën, voordat het politieke debat begint over wel of geen excuses en/of andere vormen van officiële erkenning van het slavernijverleden, is de inzet van de fracties.

‘Zelf horen en met eigen ogen zien’

Ook het kabinet legt veel nadruk op dit ‘zelf horen en met eigen ogen zien’ hoe de slavernij doorwerkt in het heden, zoals minister van binnenlandse zaken Hanke Bruins Slot onlangs nog beklemtoonde. Of dat ook betekent dat zij zelf naar de voormalige koloniën gaat reizen, is nog niet duidelijk.

De Kamerleden gaan de komende week in Suriname en op de Antillen praten zonder pers erbij. “Zodat mensen zich vrij voelen hun verhaal te doen. Wij willen echt open kunnen luisteren, vragen en kijken”, aldus delegatieleider Hagen.

Wat de reis ook bijzonder maakt is dat de Kamerleden ook een ontmoeting in de planning hebben met de Surinaamse president Chan Santokhi. Het is dertien jaar geleden dat voor het laatst Tweede Kamerleden het land bezochten. In de tijd onder president Bouterse waren de banden lange tijd diplomatiek verbroken. Van Santokhi willen de Kamerleden horen hoe het slavernijverleden nu nog doorwerkt in Suriname.

Of Nederland excuses gaat maken hangt vooral af van regeringspartijen VVD en CDA, die daar tot nu toe grote aarzelingen over hebben. Premier Rutte noemt de vroegere slavernij volstrekt verwerpelijk. Maar excuses “hebben het risico juist de tegenstellingen in Nederland aan te jagen” omdat een meerderheid van de Nederlanders er nog niet aan toe zou zijn.

D66 en ChristenUnie willen wel dat er excuses komen, zeker nu er een groot herdenkingsjaar in aantocht is.

Lees ook:

Het lijkt een kwestie van tijd voor de regering excuses aanbiedt voor de slavernij

Excuses op nationaal niveau lijken een kwestie van tijd. Al in 2021 leek Nederland die stap te gaan zetten. Historische studies werken als een vliegwiel in de trend die begon met steden en provincies die excuses maakten.