Tweede Kamer: Het kabinet blunderde tijdens de persconferentie over scherpere maatregelen

De Tweede Kamer stoort zich aan de manier waarop het kabinet communiceert tijdens deze coronacrisis. Vooral de persconferentie van maandagavond, toen premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus (justitie en veiligheid) verscherpte maatregelen presenteerden, is verkeerd gevallen bij zo ongeveer alle politieke partijen.

De aanvankelijke boodschap van het kabinet was die avond dat alle evenementen en bijeenkomsten in ieder geval tot 1 juni worden verboden. Een dag later bleek dat bericht niet te kloppen. Het 1 juni-verbod geldt alleen voor evenementen waar een vergunning voor nodig is. Alle andere bijeenkomsten zijn in principe verboden tot 6 april. Volgende week dinsdag wordt daar meer over duidelijk.

Deze tegenstrijdige berichten van de overheid hebben voor verwarring gezorgd bij aanstaande bruidsparen, bij sportverenigingen en eigenaren van restaurants. Met als gevolg dat ook bijeenkomsten tussen 6 april en 1 juni zijn afgezegd, mogelijk onnodig. Bovendien bleven ouders na maandagavond achter met vragen over wat te doen met de kinderen. Mogen die buitenspelen? En zo ja, met hoeveel?

In het Kamerdebat over de coronacrisis was PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher uiterst kritisch over het kabinetsoptreden van maandag: “Er is geblunderd.” D66-collega Rob Jetten: “Het ontbrak aan eenduidige regels, aan heldere communicatie en een tijdige brief aan de Tweede Kamer. Het is verwarring met schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid tot gevolg.” Farid Azarkan van Denk: “Juist is crisistijd is goede communicatie cruciaal.”

Het had strakker gemoeten, zegt Rutte

Rutte trekt zich de kritiek aan. Hij noemt de persconferentie van begin deze week ‘te rommelig’. “Het had strakker gemoeten.” Het kabinet zal voortaan meer tijd nemen voor het brengen van belangrijke boodschappen, zei hij.

Het was de bedoeling van het kabinet om een belangrijke waarschuwing over te brengen maandag: dat voortaan ook gezinsleden van zieke mensen thuis moeten blijven. Dat was een nieuw voorschrift, dat ondersneeuwde door de commotie over de onduidelijke richtlijnen voor evenementen en bijeenkomsten.

Rutte zei in het debat dat er een brede publiekscampagne is gestart om burgers te informeren over de laatste adviezen en instructies. Dat gebeurt op tv, via de sociale-media-kanalen en in de kranten. Het kabinet onderzoekt ook of de site van de overheid, rijksoverheid.nl, in alle gevallen het belangrijkste nieuws brengt. Rutte: “Deze site mag nooit openen met een wijziging van de accountancywet. Deze moet helemaal in het teken staan van de bestrijding van het coronavirus.”

