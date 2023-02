Tweede Kamer geeft de pechgeneratie niet méér geld omdat zij studeerden zonder basisbeurs

Volgens CDA-Tweede Kamerlid René Peters is studenten de afgelopen jaren “gewoon een oor aangenaaid”. Hij was het die woensdagochtend bij aftrap van het Kamerdebat over de herinvoering van de basisbeurs het meest plastisch verwoordde hoe veel twintigers zich op dit moment voelen.

Niemand sprak hem tegen. In 2015 schafte het kabinet-Rutte II, een coalitie van VVD en PvdA, de basisbeurs af voor nieuwe studenten. Ze werden daarbij geholpen door GroenLinks en D66, die nodig waren voor een meerderheid in de toenmalige Eerste Kamer. Minder dan tien jaar later wil een nieuw kabinet onder leiding van Mark Rutte die basisbeurs herinvoeren.

Onvrede

Dat gaf in de Kamer het interessante effect dat het CDA en ChristenUnie, voorheen fel tegen de afschaffing van de basisbeurs, zich nu als coalitiepartijen moeten verdedigen tegen het verwijt dat de generatie die geen basisbeurs kreeg te weinig compensatie krijgt voor die pech.

Dat is het element waar onder studentenorganisatie en in de oppositie de meeste onvrede over is. Oppositiepartijen zijn niet tegen het voorstel dat er nu ligt. In principe wil iedereen de beurs voor studenten terugzien. Het huidige stelsel werd woensdag een ‘misbaksel’ genoemd (Partij voor de Dieren), een ‘asociale gedachte’ (Denk), of ‘een fout’ (PvdA).

Erkenning, geen compensatie

Maar de oppositie hoopte woensdag wel op een hogere basisbeurs dan nu in het wetsvoorstel staat. Verscheidene fracties wezen erop dat de beurs nu maar een paar tientjes hoger is dan tien jaar geleden, toen het leven veel goedkoper was.

Ook had de oppositie de hoop meer geld af te kunnen dwingen voor de ‘pechgeneratie’. Het is de term die gemunt is voor de studenten die studeerden in de jaren dat er geen basisbeurs was. Wat er nu beschikbaar is, is volgens oppositiefracties van links tot rechts een ‘aalmoes’, een ‘fooi’ of ‘echt te weinig’.

Die ruimte blijkt er niet te zijn. Coalitiepartijen houden vast aan de hoogte van de beurs en aan de 1 miljard euro die het kabinet wil uittrekken om de pechgeneratie te compenseren. Of, zoals de coalitiepartijen benadrukken, te erkennen dat ze pech hebben gehad. Die 1 miljard euro, rond de 1400 euro per persoon, is wat hen betreft nadrukkelijk niet bedoeld als compensatie.

Een ongedekte cheque

Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie memoreerde weliswaar hoe die partij de afschaffing van de basisbeurs altijd een grote fout heeft gevonden, maar zij benadrukte ook dat binnen de coalitie is afgesproken dat er 1 miljard beschikbaar is voor de pechgeneratie. “Wij hadden daar graag een groter bedrag bedrag gezien, ja”, zei ze daarbij ook.

Peters van het CDA was rechtlijniger. Hij benadrukte in zijn bijdrage niet van plan te zijn “een ongedekte cheque” uit te schrijven. Ja, studenten is een oor aangenaaid, zei hij. “Maar ik kan een eerdere keuze van een democratische meerderheid niet ongedaan maken.”

Volgende week wordt er over de wet gestemd in de Tweede Kamer. Als die het gaat redden, wat de verwachting is, krijgen thuiswonende studenten vanaf komend collegejaar 110 euro per maand en uitwonende studenten 275 euro. Uitwonende studenten krijgen daarbovenop tijdelijk 164 euro om hen te compenseren voor de huidige hoge prijzen.

