Tweede Kamer fluit haastig kabinet terug over Versterkingswet Groningen

De Tweede Kamer fluit het kabinet terug, omdat het een aangenomen wet niet volledig wil uitvoeren. Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie wijzen het voorstel van het kabinet af om twee amendementen uit de Versterkingswet Groningen niet uit te voeren.

Het kabinet wilde die twee aanpassingen aan de wet niet uitvoeren. Vooral omdat die amendementen per ongeluk een meerderheid kregen, door foutieve stemmen van D66 en CDA. Eén amendement gaat over het uitvoeren van de versterking in eigen beheer, het ander over juridische steun en technische bijstand voor Groningers.

Volgens het kabinet is in ieder geval één van de amendementen ook onuitvoerbaar. Daarom wil het de wet in laten gaan zonder de aanpassingen uit te voeren. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met de versterkingswet. Het kabinet wil na goedkeuring door de senaat alsnog een wetswijziging in stemming brengen om de twee amendementen recht te zetten.

Glijdende schaal

Een deel van de Tweede Kamer is hoogst verontwaardigd over het voorstel. Een regering mag moties naast zich neerleggen, maar amendementen niet. Het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer en hoogleraar staatsrecht Wim Voermans concludeerden al dat de route die het kabinet kiest in strijd is met de grondwet.

PvdA’er Henk Nijboer vreest een glijdende schaal, als de Tweede Kamer akkoord zou gaan met de route van de regering: “Als we het één keer laten gebeuren dat het kabinet een amendement van de Tweede Kamer naast zich neerlegt, dan zijn we ons amendementsrecht kwijt. Dat mogen we nooit laten gebeuren.” Kamerleden zouden dan na een stemming druk kunnen ervaren vanuit hun fractie om hun stem alsnog in te trekken.

PVV’er Alexander Kops: “Het staatsrecht wordt met voeten getreden, de Kamer wordt als een soort stempelmachine gebruikt en Groningse gedupeerden worden voor de zoveelste keer geschoffeerd. De enige juiste conclusie is: de amendementen moeten in werking treden, niets anders.” Sandra Beckerman (SP): De strijd van de Groningers wordt nu nog ongelijker omdat het kabinet zelfs bereid is in strijd met grondwet te handelen.”

Novelle

Voor veel fracties is het onduidelijk waarom het kabinet niet, na indiening van de wet, een novelle heeft ingediend. Daarmee kan een wet worden aangepast. Volgens CDA-Kamerlid Agnes Mulder had het kabinet dit direct na de stemming over de Versterkingswet kunnen doen. “Wij denken dat het een goede en snelle weg zou zijn.” Ook de ChristenUnie geeft de voorkeur aan een novelle, al zou de kleinste coalitiepartner ook met de route van het kabinet kunnen leven.

Minister Stef Blok (economische zaken) denkt dat het indienen van een novelle langer duurt dan zijn voorstel. Eerst moet immers de Raad van State gehoord worden. Ook wil hij bewoners en bestuurders in Groningen consulteren.

Blok vreest geen precedentwerking door de door het kabinet voorgestelde route. “Bij het debat over deze wet liepen twee fracties naar de interruptiemicrofoon omdat zij verkeerd gestemd hadden. Hierbij was geen sprake van druk.” Ook wijst hij erop dat Bureau Wetgeving concludeert dat het aan de Tweede Kamer is om een besluit te nemen over de verdere uitvoering van de wet. Daarom is de opstelling van het kabinet volgens hem wel correct.

Nu CDA en ChristenUnie voor een novelle zijn, lijkt het erop dat die route een meerderheid heeft in de Kamer. Op korte termijn wordt hierover gestemd.

