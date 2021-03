Tweede dag formatie: ‘Doe recht aan de rechtse stemmen van de kiezers’

Nu alle fractievoorzitters langs de verkenners zijn geweest, tekent zich voorzichtig een volgorde in de gesprekken van de komende dagen. Mogelijk worden centrumrechtse coalities eerst besproken, een wens die premier Rutte deelt met SGP en JA21. Woensdag komen naar verwachting Rutte en Sigrid Kaag (D66) opnieuw langs bij verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren.

Op de tweede dag van de formatie is het de beurt aan de kleinere partijen. Negen fractievoorzitters, van de Partij voor de Dieren tot de nieuwe eenpitters, leggen dinsdag een bezoek af aan de Stadhouderskamer op het Binnenhof.

SGP-leider Kees van der Staaij (drie zetels) oppert voortzetting van het huidige demissionaire kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, mét een ‘aanvulling uit centrumrechtse huizen’. Daarbij doelt hij niet meteen op zijn eigen partij. “Ik verwacht niet dat het balletje richting de SGP rolt”, aldus Van der Staaij. Hij wil wel meedenken. De SGP stelde zich tijdens eerdere kabinetten Rutte meermalen constructief op jegens de regeringspartijen.

Fractieleider Joost Eerdmans van JA21 (drie zetels) ziet samenwerking met de twee grootste partijen en het CDA wel zitten, als een ‘centrumrechtse meerderheid’. “De Nederlandse kiezer krijgt al jaren volstrekt onvoldoende waar voor zijn rechtse stem”, schrijft JA21 in de brief aan de verkenners. Eerdmans wil dan wel toezeggingen op het gebied van migratie, klimaat- en EU-beleid. “Migratie is ons belangrijkste speerpunt, daar zal er iets wezenlijks moeten veranderen.” De steun die JA21 in de Eerste Kamer krijgt van acht senatoren (de fractie-Nanninga) is een ‘troef’ in de onderhandelingen, zo liet Eerdmans al eerder weten.

Ook premier Rutte liet in zijn brief aan de verkenners maandag weten dat hij eerst met JA21 wil praten, dan met ChristenUnie en daarna pas met de linkse partijen.

CDA en CU terughoudend

Voorlopig zijn de partijen die genoemd worden voor zo’n centrumrechts kabinet, CDA en vooral ChristenUnie, heel terughoudend. Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie (vijf zetels) gaat er niet vanuit dat hij wordt uitgenodigd voor formatiegesprekken met VVD en D66. Volgens hem moet een nieuw kabinet als eerste de economische en sociale verschillen in de samenleving verkleinen. Tegen de verkenners zegt Segers dat bij de onderhandelingen de ‘meest gevoelige kwesties’ als eerst op tafel moeten komen. Daarmee doelt hij wat betreft de ChristenUnie op medisch-ethische vraagstukken, zoals de voltooid leven-wet van D66.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is met zes zetels de grootste onder de kleinere partijen. Zij denkt aan een zo groen en progressief mogelijke coalitie, in ieder geval met partijen ‘die de rechtsstaat respecteren’ en een oplossing bieden voor de stikstofproblemen en de klimaatcrisis. Ook Laurens Dassen van Volt (drie zetels) wil een “duurzaam, progressief en Europees kabinet”. Of Volt daaraan mee wil doen, laat hij nog in het midden. Denk wil niet dat VVD, PVV, Forum en JA21 in het kabinet komen, maar voor die optie zou bijna de hele rest van de Kamer moeten samenwerken.

