Twee namen weten we zeker: Mark Rutte en Wopke Hoekstra. Maar wie staan er straks nog meer op het bordes?

Slechts twee namen weten we zeker: Mark Rutte en Wopke Hoekstra. Van hen staat vast dat ze terugkeren in Rutte IV. Van de VVD-premier was dat al duidelijk, maar CDA’er Hoekstra bevestigde pas woensdag dat hij minister zal blijven.

Dat hij terugkeert op financiën lijkt onwaarschijnlijk. De traditie wil dat die post naar de tweede partij gaat, en dat is nu D66. Daarvan laat Sigrid Kaag nog steeds in het midden of ze minister wordt of de Tweede Kamer ingaat.

Rutte zal als formateur de kabinetsploeg samenstellen, waarvan minstens de helft uit vrouwen zou moeten bestaan. Een ander streven is om die ploeg in de tweede week van januari te presenteren, het liefst vóór de 15de. Die datum is symbolisch omdat het dan precies een jaar geleden is dat het kabinet-Rutte III viel.

Over de ‘poppetjes’ regent het speculaties. Vermoedelijk zal Rutte streven naar een mix van bekende, ervaren bestuurders en frisse gezichten van buiten de gebaande Haagse paden. Rutte IV zal immers geen Rutte III-b worden, zo is beloofd.

Er komen zeker twee nieuwe ministersposten: eentje voor klimaat en energie, de andere voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. In het regeerakkoord staat niet bij welk departement die portefeuilles worden ondergebracht.

Wat vaststaat, is de omvang van het kabinet en de verdeling tussen de partijen. Twintig ministers: acht van de VVD, zes voor D66, het CDA mag er vier leveren en de ChristenUnie twee. Er komen negen staatssecretarissen, een minder dan verwacht. Daar is de verhouding tussen de vier coalitiepartijen drie-drie-twee-één.

Lees ook:

Wie wil er nog minister worden in het tijdperk van Rutte IV?

De zoektocht naar nieuwe ministers en staatssecretarissen is volop gaande. Het wordt dit keer nog moeilijker ze te vinden.