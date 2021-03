Twee besmettingen verder en de ministerraad moét wel digitaal plaatsvinden. Zo niet de kabinetsformatie

Premier Rutte was dinsdagavond tijdens de persconferentie over corona nog stellig: het kabinet moet fysiek bijeenkomen om te vergaderen. De wekelijkse ministerraad heeft immers een ‘staatsrechtelijk, geheim karakter’. Er wordt zoveel vertrouwelijke informatie gewisseld dat digitaal vergaderen risico’s met zich mee zou brengen.

Twee coronabesmettingen verder (van staatssecretaris Keijzer en minister Ollongren) en de wereld ziet er anders uit: de komende tijd zal de ministerraad alsnog digitaal bijeenkomen. Rutte spreekt nu over “grotere terughoudendheid bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten”.

Het afgelopen jaar werden op het Binnenhof talloze vergaderingen verplaatst naar het computerscherm. Ook het maandagse coalitie-overleg tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vindt al maandenlang digitaal plaats. De grote coronadebatten zijn wel altijd fysiek in de plenaire zaal van de Kamer.

Alle lijsttrekkers gewoon op de koffie

De ministerraad vergadert normaal gesproken in de Trêveszaal. Maar sinds vorig jaar maart is deze bijeenkomst verplaatst naar de Rolzaal, naast de Ridderzaal. Deze ruimte is veel groter dan de Trêveszaal, zodat de bewindslieden er anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Dat is ook de reden dat de ministers en staatssecretarissen die afgelopen vrijdag met Keijzer in deze ruimte hebben gezeten, wel een coronatest moesten ondergaan, maar strikt genomen niet in quarantaine hoefden.

Opvallend genoeg vindt de kabinetsformatie op locatie plaats: in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Omdat Ollongren corona blijkt te hebben, moeten alle lijsttrekkers die daar op de koffie zijn geweest getest worden. Een deel van hen (Ploumen, Klaver, Ouwehand, Segers, Simons) gaat uit voorzorg ook in quarantaine. De formatie schakelt vooralsnog niet over op digitale ontmoetingen. Kamervoorzitter Arib ontving donderdagmiddag de nieuwe verkenners Koolmees en Van Ark gewoon in de Stadhouderskamer.

