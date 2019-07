Turkije laat Eindhovens SP-raadslid Murat Memis vrij

Een reis naar een badplaats in zijn geboorteland liep voor de Eindhovense SP-fractievoorzitter Murat Memis zo’n twee maanden geleden niet goed af. Op 30 april werd Murat Memis opgepakt door de Turkse autoriteiten op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Daarmee werd gedoeld op de Koerdische PKK. In afwachting van zijn proces mocht Memis het land niet verlaten.

De SP lanceerde al snel op Twitter de hashtag #FreeMemis om de druk op de Turkse autoriteiten verder op te voeren. Partijleider Lilian Marijnissen reisde af naar Antalya om Memis bij te staan tijdens zijn proces. “Ik wil hem een hart onder de riem steken en solidair met hem zijn”, zei ze vanochtend tegen Omroep Brabant. Vrijspraak had de SP-leider niet verwacht, het was ‘hopen op het opheffen van het landarrest’.

Memis komt uit Oost-Turkije en is Koerd. Met zijn familie vluchtte hij rond de eeuwwisseling naar Nederland. Sindsdien woont hij in Eindhoven, waar hij inmiddels zo’n tien jaar actief is voor de SP.

Minister Stef Blok van buitenlandse zaken laat weten blij te zijn met de uitkomst van de rechtszaak. “Dit is een voortvarend einde aan een Turkse juridische procedure. Nederland blijft zich onverkort achter de schermen inspannen voor soortgelijke gevallen. De Nederlandse ambassadeur was bij de zitting aanwezig.”