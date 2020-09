Trumps keuze voor Amy Coney Barrett is briljant voor rechts en conservatief christelijk Amerika

En zo geliefd als de overleden Ruth Bader Ginsberg was bij progressief en feministisch Amerika, zo enthousiast zijn rechtse en conservatief christelijke Amerikanen over Amy Coney Barrett (48). Met haar, zo geloven ze, ontstaat in het hof eindelijk een solide conservatieve meerderheid. Die hopelijk een einde zal maken aan het landelijke recht op abortus.

Dat is niet zeker, maar dat met Barrett iemand aantreedt die sceptisch staat tegenover het recht op abortus is wel zeker. Als lid van het Hof van Beroep in Chicago, dat recht spreekt in drie staten, kreeg ze diverse keren te maken met wetten die daar afbreuk aan deden. Zo betuigde ze haar instemming met een wet in Indiana die het begraven of cremeren van een geaborteerde foetus verplicht stelt.

Dat strookt ongetwijfeld met haar persoonlijke opvattingen. Amy Coney werd geboren in een rooms-katholiek gezin in New Orleans, Louisiana, ging daar naar een particuliere katholieke school en studeerde rechten aan de eveneens katholieke Notre Dame University in Indiana. Ze trouwde met een medestudent, Jesse Barrett. Ze kregen zeven kinderen, waarvan twee geadopteerd uit Haïti. Haar jongste heeft het syndroom van Down.

Volgens sommige berichten in de media is ze lid van een groep die elementen van katholicisme en de pinkstergemeenten combineert, People of Praise. Tot 2018 droegen vrouwelijke leiders in die groep de titel ‘handmaid’, dienstmaagd, verwijzend naar de maagd Maria. Vanwege de grote bekendheid die het boek The Handmaid’s Tale van Margaret Atwood kreeg, waarin vrouwen rechteloos zijn en ‘handmaids’ worden gedwongen de kinderen van hun meesters te baren, werd die term afgeschaft. Volgens de groep hoeven vrouwen bij hen niet onderdanig te zijn.

Zelf heeft Barrett er nooit iets over gezegd, ze geeft hoe dan ook geen interviews. Maar in haar toespraak zaterdagmiddag in de Rozentuin van het Witte Huis liet ze merken dat ze weinig op heeft met de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen: “Bij het begin van ons huwelijk stelde ik me voor dat we de dingen thuis helemaal samen zouden doen. Maar uiteindelijk deed Jesse veel meer dan zijn deel. En tot mijn ongenoegen kwam ik er onlangs tijdens het avondeten achter dat mijn kinderen vinden dat hij beter kookt.”

Gewetensconflicten

Op Notre Dame schreef Barrett in 1998 samen met een docent voor wie ze werkte als student-assistent een artikel over mogelijke gewetensconflicten voor katholieke rechters. Hoe zouden die moeten omgaan met wetten die in tegenspraak zijn met de leer van de Kerk? Een rechter die bijvoorbeeld niet de doodstraf wil uitspreken, moet zich uit de zaak terugtrekken, concludeerden ze.

Dat was dus allerminst een pleidooi om in uitspraken de eigen religieuze overtuiging te laten meespreken. Maar nadat Donald Trump haar in 2017 voordroeg voor het hof van beroep, kreeg ze er in de Senaat, die ook die benoeming moest bevestigen, kritische vragen over. “Het dogma klinkt luid in u”, stelde de Democratische senator Dianne Feinstein vast. Barretts antwoord: “Het is nooit gepast voor een rechter om de persoonlijke overtuigingen van die rechter aan de wet op te leggen, of ze nu uit geloof voortkomen of iets anders.”

Voor conservatief-christelijke Amerikanen was Feinsteins vraag een bewijs dat de Democraten al te gelovige mensen uit de rechterlijke macht wilden weren. De dogma-uitspraak kwam demonstratief op mokken te staan. Barretts benoeming werd bevestigd, maar bijna alle Democraten stemden tegen.

Dat lag niet aan haar kwalificaties. Ze studeerde met de hoogste lof af, en de docent met wie ze dat artikel schreef, beval haar als ‘zijn beste student ooit’ aan als juridisch medewerker van het conservatiefste lid van het Hooggerechtshof, Antonin Scalia.

Net als Scalia omarmt Barrett een visie op de Amerikaanse rechtspraak die uitgaat van de letterlijke tekst van de Grondwet en de oorspronkelijke bedoeling van de schrijvers ervan. Die filosofie droeg ze ook uit als hoogleraar recht aan Notre Dame. Dat ze ook een sterke religieuze overtuiging had, was nergens aan te merken, zo schreef een oud-student van haar op de website Above the Law.

Wanneer Barrett binnenkort voor de tweede keer voor een senaatscommissie verschijnt, nog voor de verkiezingen van 3 november, zal echter opnieuw haar geloof veel vragen oproepen, omdat haar stem de doorslag kan geven bij het onderwerp abortus.

Roe versus Wade

Als rechter in het hof van beroep moest Barrett zich houden aan de uitspraken van het Hooggerechtshof, inclusief het arrest Roe versus Wade uit 1973 dat abortus landelijk legaliseerde. Voor leden van het Hooggerechtshof zelf zijn zulke voorgaande uitspraken, de precedenten, ook bijna heilig, maar in sommige gevallen kunnen ze aan de kant worden gezet.

Barrett heeft in het verleden gezegd dat ze dat zou doen als ze het idee had dat een uitspraak niet strookt met de oorspronkelijke tekst en bedoeling van de Grondwet. En dat bovendien precedenten waar in het land grote verdeeldheid over is, minder bescherming verdienen.