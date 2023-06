Traag en vaag: oppositie hekelt landbouwbeleid kabinet

Verder dan een concept zijn de onderhandelaars over het landbouwakkoord nooit gekomen. Na maandenlang overleg tussen overheid, boeren, natuurclubs, supermarkten en andere belanghebbenden trok landbouworganisatie LTO vorige week definitief de stekker uit het polderberaad.

En nu? Voor de beantwoording van die vraag is donderdag de plenaire agenda van de Tweede Kamer leeg geveegd. In een marathondebat willen parlementariërs opheldering van het kabinet. Waarom klapte het overleg en wanneer komt de ministersploeg met eigen beleid?

Eerst maar even op vakantie

Eigenlijk kennen Kamerleden de antwoorden op die vragen al. Afgelopen week gaven ministers Piet Adema (landbouw) en Christianne van der Wal (natuur) veelvuldig tekst en uitleg aan journalisten en in een Kamerbrief. Maar voor veel oppositiepartijen zijn die antwoorden niet bevredigend.

Vooral op de planning van het kabinet klinkt kritiek. Nu het overleg over de toekomst van de landbouw is mislukt, wil minister Adema in september met een eigen visie komen. Dat duurt veel te lang, menen progressieve oppositiepartijen als GroenLinks, PvdA en Volt.

Maar volgens het ministerie van landbouw kost ‘een zorgvuldig proces’ nu eenmaal tijd. Bovendien lopen sommige ambtenaren op het departement op hun tandvlees. “Het lijkt me goed als iedereen een beetje op vakantie gaat”, zei minister Adema.

‘Gevolgen zijn niet te berekenen’

Hoe gaat de landbouwvisie van het kabinet eruitzien? Daarover zal Adema in het debat weinig loslaten, al was het maar omdat hij het zelf nog niet weet. Het plan wordt in ieder geval geen kopie van het conceptakkoord, aldus de bewindsman.

Op dat poldercompromis kwam direct na publicatie forse kritiek van linker- en rechterzijde. Volgens BBB-leider Caroline van der Plas bevat het ‘geen enkel perspectief’. Ze sloot zich aan bij de bezwaren van LTO: er worden ‘heel veel doelen en verplichtingen gesteld’ zonder dat duidelijk is of boeren nog ‘een verdienmodel’ overhouden.

Bovendien zouden veel onderdelen van het akkoord niet concreet genoeg zijn. Die kritiek komt niet alleen van politieke partijen, maar ook van drie gerenommeerde kennisinstituten, die een oudere conceptversie onder de loep namen. Sommige afspraken daarin zijn zó vaag, stellen de deskundigen, dat je onmogelijk kunt berekenen wat de gevolgen zijn voor de natuur en de agrarische sector.

‘Het CDA gijzelt dit land’

De vurigste pijlen bewaren oppositiepartijen echter voor het CDA. “Het zal wel weer moddergooien worden”, voorspelt een CDA’er somber. De kritiek richt zich vooral op de ‘heronderhandeling’ die partijleider Wopke Hoekstra eind maart aankondigde over de stikstofparagraaf uit het coalitieakkoord, in het bijzonder de 2030-deadline.

Maar éérst wilde het CDA de provinciale onderhandelingen, regelingen voor piekbelasters en het landbouwakkoord afwachten. Een paar weken geleden zag het er nog rooskleurig uit, de partij stond in de startblokken om de heronderhandeling formeel aan te kondigen. Toen klapte het landbouwakkoord – en daarmee ook het CDA-plan.

Vrijdag meldde Hoekstra daarom dat hij pas na de zomer wil heronderhandelen. Voor oppositiepartijen is de maat nu vol. ‘Het CDA gijzelt dit land’, schreef GroenLinks-leider Jesse Klaver woensdag op Twitter. Ook andere fracties eisen duidelijkheid van het CDA en van het kabinet. ‘Er had al lang een plan moeten en kunnen liggen’, aldus PvdA-aanvoerder Attje Kuiken. ‘Het land moet van het slot.’

