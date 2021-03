Totale opkomst tot 10.30 uur zo'n 30 procent, bij telbureau 401 in Haarlem is de voorzitter zoek

Het belangrijkste verkiezingsnieuws van vandaag:

- Lees onze beste achtergrondverhalen, analyses en interview met lijsttrekkers en Kamerleden via trouw.nl/verkiezingen.

- Vandaag is de laatste dag dat er gestemd kan worden. De eerste exitpoll wordt vanavond om 21 uur bekendgemaakt.

- Dat de VVD gaat winnen lijkt duidelijk, maar daaronder dreigt de versnippering, analyseert redacteur Wilma Kieskamp.

- Dinsdagavond was het laatste debat bij de NOS, dat u hieronder in dit liveblog kunt teruglezen. De eerste contouren van de formatie werden er zichtbaar.