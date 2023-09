Tot driemaal toe wordt Rutte verhoord over het fraudebeleid

Na ruim twintig maanden vooronderzoek starten woensdag de openbare verhoren van de enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Er worden de komende vijf weken 43 mensen ondervraagd. Met de enquête wil de Kamer onder meer gedupeerden van de toeslagenaffaire antwoord geven op de vraag waarom de overheid de afgelopen dertig jaar zo’n hardvochtig fraudebeleid heeft gevoerd. Dat beleid ging ten koste van de dienstverlening en rechtsbescherming van burgers. Tienduizenden gezinnen die ten onrechte van fraude zijn beticht, zijn erdoor in de ellende gestort.

De vraag waarmee gedupeerden nog steeds rondlopen, is volgens Salima Belhaj, de voorzitter van de enquêtecommissie: ‘Waarom gebeurde dit, en waarom ík?’ Dit onderzoek is een vervolg van het kinderopvangtoeslagen-onderzoek Ongekend Onrecht waar het vorige kabinet, Rutte III, over is gevallen. Die commissie constateerde dat het parlement te weinig had gedaan met signalen dat het mis ging. De Tweede Kamer wil daarom weten hoe ze hieruit lessen kan trekken.

Rutte wilde extra controles van Somaliërs

Al op de tweede verhoordag, donderdag, is demissionair premier Rutte aan de beurt voor een verhoor. Hij zal worden ondervraagd over zijn tijd als staatssecretaris van sociale zaken, van 2002 tot 2004. Staatssecretaris Rutte adviseerde gemeenten om Somalische inwoners extra te controleren op mogelijke bijstandsfraude, omdat was gebleken dat enkele Somaliërs naar Engeland waren verhuisd maar nog steeds een bijstandsuitkering ontvingen uit Nederland.

Deze kwestie is pikant, omdat het een van de eerste misstanden uit fraudebeleid is die openlijk naar buiten kwam. In Haarlem werd een bijstandsgerechtigde door sociaal rechercheurs op grond van zijn uiterlijke kenmerken staande gehouden om hem te controleren op fraude. De man weigerde deze rechercheurs echter toegang tot zijn huis te geven, waarop de gemeente zijn bijstandsuitkering stopzette. De man ging hiertegen in beroep en de bestuursrechter stelde hem in het gelijk. De gemeente had gediscrimineerd op grond van ras, en dat is in strijd met artikel 1 van de Grondwet.

De wet kwam er niet

Staatssecretaris Rutte vond die uitspraak onterecht, en kondigde een wetswijziging aan zodat gemeenten wel gericht fraude onder specifieke bevolkingsgroepen mochten onderzoeken. Die wet is er nooit gekomen.

Na zijn verhoor van donderdag wordt Rutte nog twee keer ondervraagd. Het gaat dan om zijn tijd als fractievoorzitter van de VVD (vanaf 2006) en als premier (vanaf 2010).

