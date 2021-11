Toezichthouder waarschuwt: Overheid wil in nieuwe wet te veel gegevens met te veel instanties delen

“Aan de toeslagenaffaire hebben we gezien hoe mensen in de knel kunnen komen. Dit wetsvoorstel gaat verder”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Hij noemt de zwarte lijst van de Belastingdienst, de Fraude Signalering Voorziening (FSV), als slecht voorbeeld uit het verleden. Het wetsvoorstel gaat volgens Wolfsen ook verder dan het zwaar bekritiseerde antifraudesysteem Syri, waarmee de overheid onder andere fraude met uitkeringen wilde opsporen.

De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) ligt nu bij de Eerste Kamer. Die vroeg eerst advies aan de Autoriteit Persoonsgegevens en wacht ook nog op voorlichting van de Raad van State, voor erover gestemd wordt. Eerder noemde de Raad van State de wet in een advies niet effectief en mogelijk strijdig met het grondwetsartikel over privacybescherming van burgers.

‘Het risico van massasurveillance ligt op de loer’

Onder de samenwerkingsverbanden die gegevens kunnen uitwisselen, vallen allerlei instanties. Bijvoorbeeld het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, waarin politie, openbaar ministerie, de Belastingdienst en de IND samenwerken in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ook private partijen als banken mogen hieraan meedoen, in de strijd tegen witwassen. Andere verbanden zijn de Zorg- en Veiligheidshuizen, het Financieel Expertisecentrum of de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen.

Volgens Wolfsen zit het probleem erin dat zoveel instanties privacygevoelige informatie van burgers delen, terwijl met die burgers nog niets aan de hand hoeft te zijn. “Hier ligt het risico van massasurveillance op de loer”, zegt Wolfsen. “Dat kan ingrijpende gevolgen hebben”, schrijft hij in een toelichting. “Ook voor gewone, nietsvermoedende mensen. Het zou natuurlijk niet moeten kunnen dat jij op het verkeerde lijstje terechtkomt, omdat je jaloerse buurman heeft gemeld dat je wel een erg dure auto hebt voor jouw salaris. En dat je daardoor geen hypotheek kunt krijgen. Deze wet sluit dat niet duidelijk uit.”

Uitbreiden zonder tussenkomst van het parlement mag

In de wet staat dat de instanties voor het grootschalig delen een ‘zwaarwegend algemeen belang’ moeten hebben. Maar is niet duidelijk omschreven wat de reikwijdte van die belangen is. Ook mag de regering de lijst van deelnemende instanties uitbreiden zonder tussenkomst van het parlement. Dat zet de deur open voor ‘onbegrensde surveillance’ door een ‘onbegrensd aantal partijen’, waarschuwt de toezichthouder.

De Tweede Kamer heeft de wet eind vorig jaar al aangenomen. Dat was vlak voordat het kabinet struikelde over het toeslagenschandaal. Daarin speelden algoritmes van de Belastingdienst en het aanhouden van zwarte lijsten met vermeende fraudeurs een zeer kwalijke rol.

De fracties van D66, GroenLinks, SP, PvdD, Denk en Van Kooten-Arissen stemden in de Tweede Kamer tegen de wet. D66’er Kees Verhoeven noemde het destijds ‘zorgelijk’ hoe de wet ‘publieke datazucht en uitvoeringsvalkuilen op een risicovolle manier combineert’.

Lees ook:

Autoriteit Persoonsgegevens: ‘Smartengeld voor bijhouden van dubbele nationaliteit’

De Autoriteit Persoonsgegevens wil een brede smartengeldregeling voor mensen van wie onrechtmatig persoonsgegevens zijn vastgelegd.