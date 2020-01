Toeslagenouders tegen Rutte: “Ik wil zwart op wit hebben dat we geen fraudeurs zijn”

Janet Ramesar twijfelde nog of ze vandaag zou gaan. Want vorige week zat zij een hele dag thuis op iemand van de Belastingdienst te wachten, die eindelijk haar dossier zou komen brengen. Om vijf uur belde ze: ‘Komen jullie nog?’ O, klonk het. Het gaat niet door en we zijn vergeten u te bellen. “Zó typerend voor hoe het al die tijd ging.”

Ramesar heeft zich er overheen gezet. Nu is ze in de Broodfabriek in Rijswijk, een expocentrum dat is afgehuurd zodat de premier en zijn minister van financiën naar de ouders kunnen luisteren. Ruim driehonderd zijn deze maandagmiddag gekomen. Ramesar is een van de ouders die nog altijd geen uitsluitsel heeft of de Belastingdienst haar al die jaren als fraudeur heeft aangemerkt of niet. Daarvoor is het wachten op haar ‘complexe’ (aldus de Belastingdienst) dossier, dat nu beloofd is vóór 1 maart.

‘Hoe kan dit, ik heb toch rechten’

Maar het belangrijkste vindt ze dat ook haar zoon van dertien jaar door deze bijeenkomst kan zien dat het niet haar schuld is dat ze als gezin zwaar in de problemen raakten. Ramesar is nog niet uit de schulden door de affaire, haar zoon woont inmiddels bij zijn vader. “Ik had in die jaren vaak geen geld voor boodschappen en werd depressief.”

Voor Tamara Hardenbol is het belangrijkste dat ze nu eindelijk wordt gezien als persoon. “Het pijnlijkst was dat ik het gesprek niet kon aangaan. Ik kon nergens terecht. Vaak dacht ik: hoe kan dit, ik woon toch in Nederland en heb toch ook rechten?” Hardenbol weet sinds december dat zij nooit als fraudeur is gezien, en haar kinderopvangbureau ook niet. Of ze ook automatisch compensatie krijgt (ze moest 18.000 euro terugbetalen) weet ze pas als binnenkort de commissie-Donner met haar tweede rapport komt.

‘Waarom duurt het zo lang?’

Rutte wil deze bijeenkomst vooral luisteren naar de ouders, al kan “een luisterend oor het aangedane leed niet goed maken”, zegt hij vooraf. Na afloop verlaat een stoet ouders de zaal, broodjes en blikjes drinken in de hand. Een enkeling heeft de buggy met kind nog bij zich, velen begroeten in de hal Renske Leijten, het SP-Kamerlid dat veel voor de ouders gedaan heeft. Er worden ervaringen uitgewisseld, ouders doen elkaar tips aan de hand ( “als je naar Jinek gaat vanavond, laat je dan ophalen, hoor, dat deed ik toen ook bij Beau”).

Hardenbol vertelt hoe binnen Rutte en Hoekstra langs de rijen tafels gingen. Ze hebben de tijd genomen, voor bijstand waren hulpverleners aanwezig die een paar keer moesten bijspringen. De bijeenkomst is flink uitgelopen. Hardenbol is het wachten gewend, zegt ze. “Ik heb op gegeven moment gewoon tegen Rutte gezegd: waarom duurt het zo lang? De premier zei dat alles zorgvuldig moet, maar ik zei: mijn dossier kun je krijgen. We vroegen hem ook of ze zwart op wit kunnen zetten dat we geen fraudeurs zijn. Want sommige ouders hebben nog steeds problemen omdat ze een BKR-registratie hebben”. Rutte beloofde de ouders dat er over een half jaar weer een bijeenkomst komt, om te kijken hoe ieders zaak is verlopen.

