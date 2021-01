Toeslagenouders over de val van het kabinet: ‘Schaamte? Op mij maakte Rutte de indruk dat hij zich betrapt voelde’

Maria Sanchez (50) uit Barendrecht

Ja, ze heeft gekeken naar de persconferentie waarin premier Rutte het aftreden van zijn kabinet bekend maakte. Maar dat Rutte aanblijft als lijsttrekker van de VVD, dat zint haar niet. Dat zint haar allerminst. “Dat snap ik niet. Hij schaamt zich niet echt, denk ik dan. Eigenlijk moeten alle politici die verantwoordelijk zijn voor de toeslagenaffaire vier jaar lang een verbod krijgen om politiek te bedrijven. Ze zouden strafrechtelijk vervolgd moeten worden.”

Wat haar in de hele affaire het meeste steekt? “Dat ik openlijk gediscrimineerd ben door de top van Nederland. Dat is wat veel pijn doet. Daar kan ik nog steeds niet bij. Dat dat kon gebeuren in het land van Willem Alexander en Máxima. Rutte zegt nu dat hij daar wat aan gaat doen, maar dat had hij veel eerder moeten doen. Hij is er op gewezen, door Farid Azarkan van Denk bijvoorbeeld. Die heeft ons gesteund en belangrijk werk gedaan. Net als Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA).”

Sanchez heeft inmiddels compensatie gekregen voor de financiële schade die zij heeft geleden door de toeslagenaffaire, maar daarmee is de zaak nog niet afgerond. Want, zegt ze, de compensatie is geheel opgegaan aan het afbetalen van schulden die ze heeft moeten maken door de affaire. Dat Rutte heeft beloofd dat gedupeerden gecompenseerd worden, heeft ze gehoord en voor kennisgeving aangenomen. Of ze er vertrouwen in heeft dat het goed komt? “Vertrouwen? Dat lag al in het in het toilet.” En die beloftes? “Ach beloftes, ik wil geen beloftes, ik wil resultaten zien.”

Beeld Herman Engbers

Kristie Rongen (45) uit Lelystad

“Of ik in spanning zit te wachten. Nou, zeker. Niet normaal. Maar ze treden af, ik weet het zeker.” Kristie Rongen, een van de gedupeerden van de toeslagenaffaire klinkt beslist als het kabinet is begonnen met de vergadering over zijn eigen voortbestaan. Rongen zit dan op haar werk. “Ze gaan, ik weet het zeker”, zegt ze. Woensdag heeft ze op de opinie-pagina van Trouw het kabinet al opgeroepen om in te rukken.

Ze vertelt later hoe ze in de auto op weg naar huis hoort dat het kabinet inderdaad opstapt. “Ik zat in tranen achter het stuur. Terecht dat ze vertrekken, terecht.” Maar ze zegt ook: “Asscher (PvdA, oud-minister van sociale zaken, red.) en Wiebes (VVD, minister van economische zaken, red.) hebben zich helemaal teruggetrokken. Dat moet de rest ook doen. Rutte moet weg, Hoekstra ook. Rutte keek niet vrolijk tijdens de persconferentie, denk ik blij. Maar echte schaamte? Hij maakte op mij de indruk dat hij zich betrapt voelde.”

In het opinie-artikel schreef Rongen onder meer dat de overheid mensen niet zomaar als fraudeur moet beschouwen en niet mag discrimineren met behulp van ‘slimme algoritmen’. Rutte beloofde beterschap in deze. “Ik hoop dat dat wat uithaalt”, reageert Rongen. ‘Geef ons geld terug en compensatie voor het aangedane leed’, schreef ze ook. Zelf heeft ze de compensatie voor de financiële schade die ze heeft geleden inmiddels gekregen. Maar ze wijst erop dat de gedupeerden aan wie het kabinet 30.000 euro heeft toegezegd, nog niks binnen hebben. En de Belastingdienst? “Die moet vervolgd worden.” Rongen hoort tot de groep die aangifte heeft gedaan tegen de dienst.