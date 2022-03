Toch meer gas uit Groningen, maar minder dan eerst verwacht

Het kabinet wil ook met andere maatregelen Nederland minder afhankelijk maken van gas, en vooral van Russisch gas. Het wil zo de beschikbaarheid van voldoende gas de komende winter zeker stellen. Dat schrijven minister Rob Jetten (klimaat en energie) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (mijnbouw) maandag aan de Tweede Kamer.

Zo wil het kabinet de markt bijsturen en ervoor zorgen dat de gasopslagen voor komende winter wel voldoende gevuld zijn. Dat gaat onder meer gebeuren door het afdekken van prijsrisico’s en vulverplichtingen voor opslagen die nu nog niet onder overheidsafspraken vallen. Ook komt er extra opslagcapaciteit voor vloeibaar gas LNG bij. Dan kan er zo’n 5 tot 8 miljard kuub gas extra via Rotterdam binnenkomen, en 4 miljard extra via de Eemshaven met drijvende faciliteiten. Gasunie en het ministerie werken deze opties zo snel mogelijk uit.

Ook wil het kabinet sneller verduurzamen, huizen isoleren en energie besparen. De plannen hiervoor waren er al, maar worden versneld uitgevoerd.

‘De wereld is drastisch veranderd’

De warme winter is de belangrijkste reden dat er slechts een beperkt groter beroep op Groningen moet worden gedaan. Staatssecretaris Vijlbrief: “Er moet weliswaar extra gas worden gewonnen dit gasjaar, maar het is gelukkig beperkt. De wereld is de afgelopen maand drastisch veranderd en dat heeft ook effect op onze energievoorziening. 4,6 miljard kuub uit het Groningenveld geeft genoeg zekerheid voor dit gasjaar, en de weg naar snelle definitieve sluiting van het veld, zelfs in 2023, ligt nog steeds open.”

Door de invasie van het Russische leger in Oekraïne en de oorlog daar, explodeerde de gasprijs de afgelopen weken. Die was toch al hoog sinds de zomer, vanwege onder meer de aantrekkende wereldeconomie. Voor Nederland speelde mee dat de gasopslagen niet geheel gevuld waren en dat het kabinet besloten had tot sluiting van het Groningenveld in 2023.

