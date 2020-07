Tjeerd de Groot: “Dit krijgt trekken van een anti-democratische beweging”

Het bezoek aan de boer in het Zeeuwse Stellendam en het gesprek over veldleeuweriken is net achter de rug, als de auto van minister Carola Schouten stuit op een aantal trekkers die bij Kamperland de weg versperren. Het bedrijf van de akkerbouwer in Kamperland, die de koffie met bolus misschien al klaar had staan, is onbereikbaar. De politie adviseert de minister en haar gezelschap om te keren.

Verontwaardigde reacties in de Kamer

Groepen boeren protesteerden deze woensdag opnieuw tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze zijn boos omdat de minister van Landbouw voorstelt om koeien minder eiwitrijk voer te geven en zo de uitstoot terug te dringen. Ook met de boer uit Kamperland had Schouten over dit plan willen praten.

De blokkade leidt tot verontwaardigde reacties in de Kamer, vooral bij haar partijgenoten van de ChristenUnie. “De ene boer maakt nu de andere boer het praten dus onmogelijk”, aldus partijleider en Kamerlid Gert-Jan Segers. Hij noemt het een treurige dag. “Als elk redelijk gesprek letterlijk geblokkeerd wordt, praat niemand meer met iemand.” Zijn collega en landbouwwoordvoerder Carla Dik-Faber noemt het “te triest voor woorden”. “ Volgens Dik-Faber is het juist deze minister die altijd het gesprek zoekt, en ook als eerste naar het Malieveld wilde toen daar voor het eerst de trekkers stonden.

De boerenprotesten trekken een diepe vore door de Kamer. Waar het ene Kamerlid niet wist hoe snel het zich vorig jaar achter de trekkers moest scharen, kregen enkele andere Kamerleden ladingen bagger over zich heen. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zag zich onlangs genoodzaakt aangifte te doen wegens doodsbedreigingen tegen hem op Facebook-groepen van radicale boeren. “Deze blokkade gaat alle perken te buiten. Je mag demonstreren, maar houd je aan de wet, respecteer de democratie en de rechtsstaat. De boeren van Farmer Defence Force doen dit niet en daarmee lijken zij sterk op een anti-democratische beweging.” De Groots pleidooi voor halvering van de veestapel maakt hem al een jaar lang mikpunt van protesten en intimidaties.

De minister kan niet veilig op werkbezoek vanwege agressieve FDF-boeren? Waar houdt het op?



Dit zijn geen protesten meer, dit is intimidatie. Tijd dat politieke partijen als FvD en PVV afstand nemen van deze praktijken van de Farmers Defence Force.https://t.co/cL6nc0RSl8 — Jesse Klaver (@jesseklaver) 8 juli 2020

GroenLinks-leider Jesse Klaver reageert woensdag fel op Twitter: “De minister kan niet veilig op werkbezoek vanwege agressieve FDF-boeren? Waar houdt het op? Dit zijn geen protesten meer, dit is intimidatie.” Klaver zag vorig jaar zijn eigen doodskist op een auto meerijden bij protesten.

De VVD houdt zich in deze kwestie behoorlijk gedeisd. Voor het CDA – van oudsher een partij voor boeren – ligt dat lastiger. Al is de reactie van landbouwwoordvoerder Jaco Geurts desgevraagd klip en klaar: “Het is ontoelaatbaar dat een minister of welke politicus dan ook zijn of haar werk niet kan doen.” Geurts noemt de emoties “begrijpelijk”, maar pleit voor het gaande houden van het gesprek, “op een respectvolle manier”.

Respect voor de boer

In de lijsttrekkerscampagne bij het CDA leggen alle drie de kandidaten (minister De Jonge, staatssecretaris Keijzer en Kamerlid Omtzigt) veel nadruk op het respect dat de boer verdient en het belang van de agrarische sector voor Nederland.

Schouten is een van de bewindspersonen die vaak het land in trekt, naar boeren, bedrijven, beurzen en natuurgebieden. En die bezoeken zal ze blijven doen, benadrukt haar woordvoerder, ook aan de boer in Kamperland die nu vergeefs op de minister wachtte. Wanneer dat precies is, gaat het ministerie niet van de daken tetteren. “Helaas moeten we daarbij rekening houden met de stemming in het land.”

Lees ook:

Minister Schouten zegt werkbezoek Zeeland af om blokkade boeren, boete voor protest Drenthe

Minister Carola Schouten (Landbouw) heeft een werkbezoek in Zeeland afgezegd wegens de dreiging van demonstrerende boeren. Dat gebeurde op advies van de veiligheidsregio. In Drenthe zijn tientallen boeren opgepakt vanwege illegaal protest.

D66'er Tjeerd De Groot doet aangifte wegens doodsbedreigingen van boeren

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot heeft aangifte gedaan wegens doodsbedreigingen in Facebookgroepen van radicale boerenclubs. Het Reformatorisch Dagblad deed enkele weken geleden uit de doeken hoe boze boeren tekeergingen op besloten pagina’s op sociale media.