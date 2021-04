Tjeenk Willink: herstelbeleid coronacrisis vereist snel politiek akkoord

Er is dringend een breed politiek akkoord nodig over het te voeren herstelbeleid na deze coronacrisis. Dat kan een demissionair kabinet niet doen. Informateur Herman Tjeenk Willink doet daarom een dringend beroep op de politiek om zo snel mogelijk een coalitieakkoord op hoofdlijnen vast te stellen.

Volgens Tjeenk Willink kan met dit herstelbeleid niet worden gewacht. “Dat zou ten koste gaan van de mensen die dreigen hun baan te verliezen en van het weer opstarten van bedrijven en culturele instellingen.” Een demissionair kabinet kan geen herstelbeleid maken omdat “de politieke meningen te veel verschillen”. Dinsdag en woensdag mogen de zeventien fractievoorzitters weer bij de informateur langskomen voor een gesprek hierover.

Een spoedig herstelplan moet centraal staan in deze formatie. Ook daarom pleit de informateur voor een akkoord op hoofdlijnen. Dat beslaat dan de vier à vijf grootste maatschappelijke problemen, zoals het functioneren van de overheid, het klimaatprobleem en de maatschappelijke tegenstellingen op de arbeidsmarkt en het onderwijs.

Zorg en zeggenschap

Om ook meer dualisme te creëren stelt hij voor dat de Tweede Kamer eerst een debat voert over die problemen en de oorzaken ervan. Vervolgens gaat de Kamer in debat over de mogelijke oplossingen. Tijdens dit Kamerdebat kan dan in alle openheid duidelijk worden welke partijen eenzelfde oplossing voorstaan, die dan op inhoud een nieuwe coalitie kunnen vormen.

Het is volgens de informateur ook essentieel dat in deze formatie herstel van het vertrouwen van burgers in de overheid centraal staat. “Anders is dat andere vertrouwen – tussen partijen – niet nodig.” De burger ervaart de hele overheid nu als “één pot nat”. Tjeenk Willink wil dat duidelijk wordt wat burgers van hun overheid mogen verwachten aan zorg en zeggenschap, en wat die omgekeerd mag vragen van burgers aan inzet en onderlinge solidariteit. De informateur bepleit zelfs “Een nieuw sociaal contract”.

Lees ook:

Hoe de informateur tijd koopt om uit de politieke impasse te komen

Wat is Tjeenk Willink aan het doen?