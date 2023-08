Timmermans maakt ‘herstel van vertrouwen’ tot inzet van de verkiezingen, ook bínnen GroenLinks-PvdA

Met de hand op het hart draait Frans Timmermans rondjes, bijna verbaasd om zich heen kijkend hoelang het applaus aanhoudt van de leden van GroenLinks en PvdA. “Als jullie zo doorgaan dreigt dat enorme ego van mij stratosferische omvang te krijgen, dat is niet goed”, grapt hij, meteen maar verwijzend naar wat geldt als zijn achilleshiel.

Terug in de Nederlandse politiek

Losjes sprekend maakt Timmermans zijn entree als de politieke leider van GroenLinks-PvdA, zijn terugkeer in de Nederlandse politiek na negen jaar Europese Commissie in Brussel. Hij is voorzien van een ruim mandaat. Bij de ledenraadpleging kreeg hij 91,8 procent van de stemmen. Al was hij de enige kandidaat, dat hoge percentage is voor de partijvoorzitters een opluchting.

Wat meteen zichtbaar wordt is dat ‘verenigd links’ zich in de campagne niet gaat afzetten tegen rechts of tegen de kabinetten-Rutte. De naam van premier Rutte of van de VVD valt op het podium niet één keer. De campagne draait om een positieve boodschap dat links de ideeën heeft die brede groepen kiezers kunnen aanspreken, ook kiezers in het midden. De enige verwijzing naar het kabinetsbeleid is subtiel verpakt. “Structurele problemen los je niet op door er maar meer geld tegenaan te gooien.” Maar daar blijft het bij.

Overheid moet weer durven bijsturen

De komende verkiezingen draaien wat GroenLinks-PvdA betreft om herstel van vertrouwen. “Dat is het allergrootste onderwerp: herstel van vertrouwen in elkaar en in de overheid”, trapt Timmermans af. Beiden zijn belangrijk. De overheid moet weer durven bijsturen. “Die heeft te vaak mensen laten stikken.” Mensen moeten ook weer vaker samen tot oplossingen komen. “Als we elkaar weer leren vertrouwen.”

Het betekent dat ongelijkheid in inkomens en vermogen moet worden rechtgetrokken. “Herverdelen op basis van solidariteit”, noemt Timmermans het bij zijn presentatie, die plaatsvindt in een voormalige sigarettenfabriek in Den Haag.

Ook de stijl van politiek bedrijven in Den Haag moet anders. De politiek heeft volgens Timmermans “te veel verloren door moddergooien” en moet de verdeeldheid achter zich laten. Het is opvallend hoe vaak dit thema bij diverse partijen inmiddels hoog op de agenda staat. Net als Pieter Omtzigt eerder deze week al deed, voegt Timmermans er een waarschuwing aan toe: het gaat jaren kosten om het vertrouwen in de overheid terug te brengen.

Klimaatrechtvaardigheid wordt de inzet

Maar het luidste applaus oogst de nieuwe lijsttrekker als hij spreekt over het klimaatprobleem. ‘Klimaatrechtvaardigheid’ wordt de inzet. Ook hier is de boodschap positief. Timmermans profileert zich als de leider die niet alleen de groene voorhoede maar alle bevolkingsgroepen achter een ambitieus klimaatbeleid wil vergaren. “Ik wil dat gewone mensen weer denken: klimaatbeleid is ook voor mij.” Eerder op de dag heeft hij in Brussel zijn baan neergelegd als Eurocommissaris belast met het klimaatbeleid.

De inzet is om te regeren en om de grootste te worden. Dan moeten de linkse partijen de VVD verslaan, die momenteel nog eerste staat in diverse peilingen. De verschillen zijn zo klein dat sommige deskundigen al een nek-aan-nekrace voorspellen. Timmermans sluit – niet toevallig – zijn optreden af met de oproep dat vooral jongeren naar de stembus moeten komen.

Lees ook:

Wie meldt zich om Timmermans op te volgen in Brussel?

Overschaduwd door de opzienbarende Omtzigt-opwinding is er deze week iets bijzonders gebeurd in de Nederlandse politiek. Sinds dinsdag is er geen Nederlandse Eurocommissaris meer. Dat is in het 65-jarige bestaan van de Europese Commissie nooit eerder gebeurd.

‘Het fanatisme van veel jongeren mis ik in de politiek’

Interview met PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop over de generatiekloof in de politiek. “Ik zie dat mijn generatie gewend is geraakt aan onverschilligheid door de manier van politiek bedrijven de laatste jaren. Ze leggen zich neer bij de status quo.”