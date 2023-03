TikTok verboden voor ambtenaren, maar sommige politieke partijen blijven het gebruiken

Ambtenaren mogen TikTok niet meer gebruiken, maar daarmee verdwijnt de app nog niet uit het Tweede Kamergebouw. Het verbod op de bij jongeren razend populaire app geldt immers niet voor politici. Wel groeien het ongemak en de zorgen over de privacy en Chinese inmenging.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) besloot vorige week op advies van de AIVD dat ambtenaren geen gebruik meer mogen maken van TikTok op hun werktelefoons vanwege een “verhoogd spionagerisico.” Daarnaast worden nieuwe werktelefoons zo ingesteld dat er alleen vooraf goedgekeurde apps op geïnstalleerd mogen worden.

Het verbod voor ambtenaren geldt dus niet voor politieke partijen en ook niet voor leden van het kabinet. Partijen als GroenLinks, de BoerBurgerBeweging (BBB), Forum voor Democratie (FvD) en VVD maakten tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen gretig gebruik van de app. In het verleden gebruikten ook individuele Kamerleden zoals Jesse Klaver (GroenLinks) en Rob Jetten (D66) de app, maar die zijn daar inmiddels van afgestapt. Thierry Baudet (FvD) is nog steeds actief.

GroenLinks en de VVD zijn de populairste partijen op TikTok, met beide rond de 1 miljoen verzamelde likes op de gemaakte filmpjes. GroenLinks-voorman Jesse Klaver vertelde begin maart nog aan Editie NL dat hij niet van plan was te stoppen met de app: “Veel jonge mensen maken er gebruik van. Wij vinden het belangrijk dat zij geïnformeerd worden over de politiek zodat ze erbij betrokken worden.”

Die houding is vooralsnog niet veranderd. Een woordvoerder van GroenLinks laat weten dat de partij TikTok blijft gebruiken om jonge kiezers te bereiken en informeren. Wel steunt de partij het verbod op werktelefoons van ambtenaren. Bij GroenLinks is het ook staand beleid om de app van werktelefoons te weren. Verder wordt er bij de partij gewezen dat de problemen van sociale media niet alleen bij TikTok liggen, maar bijvoorbeeld ook bij Facebook en Twitter en dat er strenge Europese regelgeving nodig is. Hiervoor maakt GroenLinks zich in het Europarlement hard.

Verschillende politieke partijen zijn al enige tijd bezig om het gebruik van TikTok in Den Haag helemaal te laten stoppen. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie dienden samen met de Partij voor de Dieren (PvdD) een motie in om politieke partijen in ieder geval tijdelijk te laten stoppen met het gebruiken van de app.

“TikTok biedt onvoldoende bescherming aan kinderen en is enorm verslavingsgevoelig, schendt privacywetgeving en is voornemens data van gebruikers door te sturen naar China, waardoor het ook een veiligheidsvraagstuk is geworden,” vindt de ChristenUnie. Het voorstel om TikTok te verbieden vond staatssecretaris van Huffelen toen te ver gaan.

Tweede Kamerlid Nico Drost (ChristenUnie) is blij dat staatssecretaris van Huffelen actie onderneemt en noemt het verbod voor ambtenaren “een goede eerste stap.” Hij vindt het op zich mooi dat politieke partijen jonge kiezers proberen te bereiken, maar TikTok is volgens hem niet het juiste platform daarvoor: “Politieke partijen moeten het goede voorbeeld geven en dus stoppen met het gebruik van een app als TikTok.”

De laatste weken worden er vooral zorgen geuit over het verzamelen van gebruikersdata door China, maar ook de desinformatie en de verslavingsgevoeligheid van de app zijn problemen waar de veelal jonge gebruikers mee te maken krijgen. In de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk en België is TikTok ook verboden voor rijksambtenaren.

Lees ook:

Kabinet roept ambtenaren op TikTok van hun telefoon te verwijderen

Nederlandse rijksambtenaren die de Chinese app TikTok op hun werktelefoon hebben geïnstalleerd, moeten deze onmiddellijk verwijderen.