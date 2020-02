Tijdens de sportsessies van de ministers gaat het er soms iets te ruig aan toe

Zouden Mark Rutte zijn armspieren zo sterk geworden zijn van het handen schudden met Donald Trump? Feit is dat de premier zijn eigen krachten niet kent. Vorige week verscheen minister Raymond Knops in de Tweede Kamer met een brace om zijn pols. Rutte had te hardhandig aan Knops’ arm getrokken, tijdens de wekelijkse fitnesstraining van bewindslieden voor de vrijdagse ministerraad. Het resultaat was een scheur in de polsmeniscus van de minister van binnenlandse zaken. Eind deze week moet hij met zijn blessure op controle.

Knops is niet de eerste bewindspersoon die ingepakt op het werk verscheen. Sander Dekker is een notoire brekebeen. Hij brak al eens een heup en een sleutelbeen na een val met de racefiets. En toen hij in 2013 tegen een loslopende hond opreed, brak hij zijn sleutelbeen, elleboog, een rib en zijn pols. Hij voerde een tijdje debatten met mitella’s om beide armen.

Desondanks is Dekker een verdienstelijk fietser. Zo reed hij in 2015 de Tour de France. Met een peloton ‘wielergekken’ zoals hijzelf over het volledige parcours, steeds één dag voordat de profs de etappe zouden afleggen. Om het nog iets heroïscher te maken: hij fietste die Tour met pinnen in zijn heup, vanwege de eerdergenoemde val. Zijn baas had geen problemen met de waaghalzerij van Dekker. Rutte vond diens onderneming ‘gaaf’.

Toenmalig staatssecretaris Sander Dekker met twee armen in mitella Beeld ANP

Zo zijn er meer sportieve ministers. Rutte, Stef Blok, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge, Stientje van Veldhoven: allemaal doen ze aan hardlopen. De één net even beter of fanatieker dan de ander. Van Veldhoven loopt marathons rond de 4 uur. Zo liep ze onder andere die van Parijs. Als het CDA in plaats van een verkiezing aan de hand van een hardloopwedstrijd de lijsttrekker bepaalt, dan maakt Wopke Hoekstra waarschijnlijk net iets meer kans dan de andere kroonprins, Hugo de Jonge. Hoekstra liep in zijn jeugd een marathon, en loopt nu een paar keer per week een uurtje om te ontspannen. Daarnaast zwemt en schaatst de Fries. De Jonge houdt het bij wedstrijdjes van tien kilometer in en rond zijn woonplaats Rotterdam.

Sportieve Tweede Kamerleden 1.SP’er Michiel van Nispen (pr op de marathon 2:41:56 2.GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders (wielrennen) 3.D66-Kamerlid Antje Diertens (jeugdkampioen turnen)

Wie het – zoals wel vaker – anders doet dan de rest, is Eric Wiebes. De minister van economische zaken loopt de Appalachian Trail, een 3.500 kilometer lange wandelroute in de Verenigde Staten. Elk jaar een stukje. Bij ‘Zomergasten’ noemde Wiebes de trail een “aaneenschakeling van verschrikkingen, maar al met al heel grappig.” De wandeling leidt over bergtoppen, door ruige natuur en langs wilde rivieren, waarin de minister zijn dorst lest.

Terug naar dat sporten voor de ministerraad. Enkele bewindspersonen zijn er altijd bij. Rutte, Ank Bijleveld, Dekker, Blok en Knops – hoewel die afgelopen week waarschijnlijk een keer verstek heeft laten gaan. Hoekstra sluit af en toe aan, zei hij laatst tegen hardloopblad Runner’s World. Op het programma staat meestal spinnen, cardio en crossfit. Hoekstra heeft een niet al te hoge pet op van de sportieve prestaties van zijn collega’s. “Voor het vertrouwen in de democratie is het goed dat er geen camera’s bij aanwezig zijn.”

Het gezamenlijk sporten ontstond ooit tijdens Paars I. Staatssecretaris van sport en voormalig zwemkampioene Erica Terpstra nam het initiatief om met de vrouwelijke bewindslieden te gaan sporten. De mannen zouden snel volgen. Minister Jan Pronk, die graag fanatiek in de fitnessapparaten hing, merkte dat de vergaderingen al gauw soepeler en plezieriger verliepen, dan wanneer bewindslieden direct uit de dienstauto aan de vergadertafel gingen zitten.

Fanatieke sporters in die tijd waren Wim Kok, Hans Dijkstal en Hans Wijers. Eén bewindsman onttrok zich steevast aan de wekelijkse sportsessies: Gerrit Zalm. De verwoede flipperaar had een andere methode: “Ik rook me fit.”

