Tijdelijk verbod op innen van schulden toeslagenouders verdeelt de Tweede Kamer

Met een zogenoemde ‘pauzeknop’ van 2,5 maand willen de coalitiepartijen VVD en D66 regelen dat niet plotseling allerlei schuldeisers bij de gedupeerden van de toeslagenaffaire aan de deur staan, om de toegezegde 30.000 euro compensatie van de overheid op te eisen. Er zijn nu gedupeerde ouders die niet uit de schuldsanering komen, omdat hun oude schuldeisers zich weer hebben gemeld. Dit probleem ontstond direct nadat het kabinet de compensatie in december aankondigde. VVD en D66 hopen juist dat met de maatregel ouders sneller worden geholpen, en dat even rust wordt gecreëerd.

De pauzeknop moet via een amendement in de Wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) komen. Maar de andere partijen hebben grote twijfels. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt betwijfelt of zo’n verbod wel te handhaven is en bij de rechter standhoudt. Omtzigt vreest dat elk incassobureau bij de rechter gaat betogen dat de overheid geen partij is om een particulier contract buiten werking te stellen. Hij wil meer juridische zekerheid.

DEN HAAG - Renske Leijten (SP) in de Tweede Kamer tijdens een algemeen overleg over de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen. Beeld ANP

Vertraging

SP-Kamerlid Renske Leijten vreest dat het voorstel juist voor vertraging zorgt en ook de Kamerbreed aangenomen motie van Wilders, Ploumen en Segers in de weg zit. In die motie wordt het kabinet opgeroepen om alle schulden van de ouders over te nemen, dus ook hun particuliere schulden.

Volgens een van de indieners van het amendement, VVD-kamerlid Helma Lodders, is het voorstel wel goed handhaafbaar. Dat hebben volgens haar juristen van de ministeries van justitie en financiën aangegeven. De Kamer wil deze adviezen nu zelf inzien.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van financiën laat het oordeel voor het amendement bij de Kamer. Wel maakte ze duidelijk dat zo’n ‘pauzeknop’ zal helpen om met de koepels van banken, corporaties en energiebedrijven afspraken te maken over schuldkwijtschelding.

Risico

Hoe groot het bedrag is dat de gedupeerden aan particuliere schulden hebben, is niet duidelijk. De Kamer praat donderdag verder over het voorstel. Volgens Van Huffelen zijn er nu 20.000 ouders aangemeld voor compensatie. Ze gaat ervan uit dat uiteindelijk 10 procent van de gedupeerden onterecht gecompenseerd zal worden. Maar dat risico neemt het kabinet, om vaart te maken in de schade-afhandeling van de toeslagenouders.

De Tweede Kamer ondersteunt dit. De compensatie moet voor 1 mei aan alle ouders zijn uitgekeerd. Vorige maand ontvingen 470 ouders het bedrag. Daarnaast zullen in het eerste kwartaal van dit jaar 1000 ernstig gedupeerden met veelsoortige problemen worden geholpen.

Lees ook:

Gedupeerden toeslagenaffaire vragen Rutte om snellere hulp tijdens Catshuis-gesprek

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Alexandra van Huffelen hebben zaterdagmiddag gepraat met enkele ouders die zijn getroffen in de toeslagenaffaire.