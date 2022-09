Tienduizenden mensen hebben nog geen energietoeslag aangevraagd

Tienduizenden mensen hebben nog niet de eenmalige energietoeslag van het kabinet aangevraagd, omdat ze niet weten dat die bestaat of omdat het aanvragen te moeilijk is. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag hebben de meeste huishoudens de compensatie voor de hoge energierekening niet ontvangen. Dat blijkt uit een rondgang van EenVandaag langs gemeenten.

Huishoudens met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum hebben recht op de compensatie van 1300 euro. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) gaat nu nog eens onder de aandacht brengen dat er geld klaarligt voor minima, maar wijst erop dat die taak in principe bij de gemeenten ligt.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van SZW doen gemeenten dat vaak al goed. Toch schiet het ministerie te hulp door er bij onder meer het UWV, ouderenorganisaties, vakbonden en vrijwilligersorganisaties in wijken op aan te dringen om de regeling nogmaals onder de aandacht te brengen bij hun achterban. Ook gaat het ministerie extra aandacht besteden aan de compensatie via hun socialemediakanalen in de hoop om meer mensen te bereiken.

Bijna een miljoen huishoudens in Nederland hebben recht op de energietoeslag, meldt de woordvoerder. In de vier grote gemeenten heeft 85 procent hier al aanspraak op gemaakt. Tot eind van het jaar kan het aanvraagformulier ingevuld worden.

