Tienduizenden besmettingen per dag weerhouden het kabinet niet van verder versoepelen

Niet eerder tijdens de coronapandemie waren de besmettingscijfers zo hoog, en toch gooit het kabinet de samenleving weer grotendeels open. Waar het demissionaire Rutte III enkele weken geleden nog uit voorzorg een lockdown afkondigde, ziet het huidige kabinet-Rutte IV nu vooral de negatieve effecten van zware vrijheidsbeperkingen.

En daarom gaan vrijwel alle sectoren – op de nachthoreca na – vanaf woensdag weer open, tot 22 uur ’s avonds. Het kabinet neemt een risico, benadrukken zowel premier Mark Rutte als coronaminister Ernst Kuipers. Maar wel met een goede reden, volgens Kuipers. “Nog langer met veel beperkende maatregelen leven, beschadigt onze gezondheid en onze samenleving.”

Wat mag wel en niet, en hoe zit het nu precies met de quarantaine? Een overzicht van de nieuwe maatregelen vindt u hier.

Meer dan 150.000 besmettingen mogelijk

En dus kan Nederland, voor de nodige ontspanning, weer naar het café, restaurant, bioscoop, voetbalstadion of theater. Mét coronatoegangsbewijs, op anderhalve meter en vaak zittend en met een mondkapje op.

De genoemde risico’s zitten hem voor een groot deel in het aantal besmettingen, dat verder zal toenemen. De laatste dagen zijn het er al steevast rond de 65.000. De verwachting vóór de nieuwe versoepelingen was dat dit zou doorstijgen tot 80.000 à 100.000 per dag.

Beeld Bart Friso

Volgens Kuipers kan dit zelfs nog 1,5 à 2,5 keer zo hoog worden als nu. Zo’n stijging is het geval in Frankrijk, België en Denemarken. Als dat waarheid wordt, komt de piek van het aantal positieve tests boven de 150.000 per dag te liggen.

Waardoor ook de ziekenhuisbezetting zal groeien. In de eerder genoemde landen ligt het aantal ziekenhuisopnames volgens Kuipers nu vijf keer hoger dan in Nederland. De omikronvariant is dus niet zomaar een ‘griepje’, wil hij maar zeggen. Raken de ziekenhuizen straks toch weer zo vol dat niet langer alle patiënten geholpen kunnen worden, dan zal het kabinet opnieuw de teugels moeten aanhalen.

Beeld Bart Friso

‘Weer verwijt van jojobeleid’

Daarin schuilt gelijk een volgend risico, zegt Rutte, die nieuwe maatregelen in zo’n scenario niet kan uitsluiten. “Op het gevaar af dat ons over een paar weken jojobeleid wordt verweten.” Maar de ‘noodkreten, acties en emoties’ drongen de afgelopen tijd zo sterk door tot het kabinet, dat de premier de grenzen zegt op te zoeken. En daardoor volgde het kabinet niet het OMT-advies, dat opriep om de sluitingstijd op 17 of 20 uur te zetten.

Mochten er toch weer beperkingen nodig zijn, dan volgt meteen een derde risico. Het is dan namelijk maar de vraag in hoeverre die maatregelen geaccepteerd worden. In een kabinetsadvies wijst de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) erop dat ‘de bevolking in toenemende mate de legitimiteit van de handhaving van de overgebleven maatregelen in twijfel trekt’. Tegen grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid valt volgens de kabinetsadviseur straks nauwelijks nog op te treden.

Rutte wil er niet te veel op vooruitlopen, maar hij verwacht dat de bevolking nog eens de tanden op elkaar kan zetten, mocht de situatie in de zorg daarom vragen. “Dan gaan we dat gesprek opnieuw aan.”

Tot die tijd is het afwachten of alles überhaupt weer open kán. Mogelijk moeten veel ondernemingen de deuren alsnog gesloten houden, omdat het grootste deel van het personeel in quarantaine moet. Nu al zitten ongeveer een half miljoen mensen per week thuis omdat zijzelf of mensen in hun directe omgeving besmet zijn. Het kabinet versoepelt de quarantaineregels voor scholieren, maar van minder strenge regels voor werkende volwassenen is voorlopig nog geen sprake.

