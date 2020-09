Thuiswerken, minder reizen en tribunes dicht. Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen

Horeca en evenementen

Horecagelegenheden in heel het land moeten vanaf dinsdag om 22.00 de deuren sluiten. Het laatste uur mogen zij bovendien geen nieuwe gasten meer binnenlaten. Ook wordt de maximale groepsgrootte beperkt. Zowel voor de horeca als voor evenementen geldt voortaan dat er binnen niet meer dan dertig, en buiten niet meer dan veertig mensen bijeen mogen komen. Op die regel worden wel uitzonderingen gemaakt voor voor onder meer uitvaarten, demonstraties en voor het onderwijs. De maximale groepsgrootte geldt ook niet in het openbaar vervoer, en op luchthavens.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s mogen een ontheffing geven aan zalen met een groot cultureel belang, zoals theaters. Daar geldt het maximum dan niet. Mensen moeten onderling wel de anderhalve meter afstand aanhouden. Op de zogenoemde doorstroomlocaties, waar gasten niet in één ruimte zijn maar zich vrij kunnen bewegen, geldt de maximale groepsgrootte niet. Musea, pretparken en dierentuinen zullen samen met de burgemeester bepalen hoeveel mensen veilig toe worden gelaten.

Sport

Bij sportevenementen is geen publiek meer toegestaan. Zowel professionele sporters als amateurs moeten het de komende weken doen zonder aanmoedigingen van fans, vrienden en familieleden. Ook sportkantines zullen gesloten blijven.

Reizen en winkelen

De komende drie weken geldt opnieuw het nadrukkelijke advies om de reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Met de bus naar de stad om met een groep te gaan shoppen is niet de bedoeling, zo zei de premier. Wel blijven de winkels open. Winkeliers in de detailhandel zijn verplicht een deurbeleid te gaan voeren, zodat mensen binnen de anderhalve meter kunnen aanhouden. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt aangeraden om een mondkapje te dragen in de winkel. Het is niet verplicht, maar winkeliers mogen klanten wel weigeren als ze het kapje niet willen dragen. Grotere supermarkten zullen bovendien twee keer per dag een uur reserveren voor ouderen en andere mensen die kwetsbaar zijn voor het coronavirus, zodat zij veilig hun boodschappen kunnen doen.

Werken

Het advies om zo veel mogelijk thuis te werken wordt dwingender. Het nieuwe devies wordt: werk thuis tenzij het echt niet anders kan. De premier riep werkgevers nadrukkelijk op verantwoordelijkheid te nemen en niet meer mensen naar kantoor te laten komen dan strikt noodzakelijk is. Dat betekent dus ook dat teamuitjes en andere sociale activiteiten in werkverband niet zijn toegestaan. Als in een werksituatie een cluster besmettingen ontstaat kan een bedrijf tijdelijk worden gesloten.

Anders dan tijdens de intelligente lockdown mogen mensen met contactberoepen wel gewoon blijven werken. Wel geldt de komende tijd net als in de horeca een registratieplicht. Wie een bezoek brengt aan bijvoorbeeld de kapper moet daar contactgegevens achterlaten, om zo een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD te vergemakkelijken.

Privé

Thuis bezoek ontvangen mag nog, maar dan wel maximaal drie gasten tegelijk. Daarbij worden kinderen tot dertien jaar niet meegerekend. Buitenshuis afspreken met anderen is ook toegestaan, maar maximaal met vier personen, buiten het eigen gezin.

Mondkapjes

Mondkapjes worden nergens verplicht. Verder dan een advies om in winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een mondkapje te dragen gaat het kabinet niet. Wel zal het Outbreak Mangament Team (OMT) de komende dagen onderzoeken of het van nut zou kunnen zijn om op meer plekken al dan niet verplicht een mondkapje te dragen.

Aantal coronabesmettingen stijgt met 2914, grootste stijging in Rotterdam-Rijnmond Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus is tussen zondagochtend en maandagochtend met 2914 toegenomen, voor zover bekend. Dat zijn er minder dan in de 24 uur tot zondagochtend, toen er 2995 gevallen werden gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen zeven dagen zijn zo’n 18.500 mensen positief getest op het virus. Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur zes sterfgevallen. Bij het instituut zijn nu 6380 mensen bekend die zijn overleden aan Covid-19. Het aantal mensen dat met het virus is opgenomen in het ziekenhuis, nam met 38 toe. Dat is er een meer dan zondagochtend bekend werd gemaakt en het hoogste aantal opnames sinds half mei. Dat wil niet zeggen dat die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden of opgenomen, omdat zulke gegevens soms wat later worden verwerkt. In de regio Rotterdam-Rijnmond nam het aantal geregistreerde besmettingen het meest toe, met 432. Daarvan werden 272 gevallen in Rotterdam vastgesteld. In de regio Haaglanden nam het aantal geregistreerde besmettingen met 357 toe en in Amsterdam-Amstelland met 284. In de provincie Utrecht werden 240 mensen positief getest. Dat is de grootste toename sinds het begin van de pandemie.

De nieuwe maatregelen zijn bekend. De horeca sluit om 22.00 uur de deuren, reizen worden beperkt en thuiswerken wordt opnieuw de norm. Wat zijn de reacties?

Nazrien Ozir

Nazrien Ozir (45), Den Haag

“Eerlijk gezegd vind ik de maatregelen niet zo erg. Alleen dat reizen nu beperkt moet worden, is een beetje lastig: mijn broer woont in Amsterdam. Hij is met zijn hartklachten risicopatiënt. Aan de andere kant belden we al dagelijks met elkaar. Alles voor de gezondheid, daarom vind ik de maatregelen juist goed. Zelf neem ik al vaak een flesje desinfecteermiddel mee naar de supermarkt. De winkelkarretjes worden al niet meer ontsmet, terwijl ze toch door heel veel mensen worden gebruikt.”

“Ik hoop dat mensen straks wat pro-actiever worden en ook een mondkapje gaan dragen. Zelf draag ik al een mondkapje sinds de zomer. Het is beter om de schuld niet bij de anderen neer te leggen en te veroordelen, maar zelf het goede voorbeeld te geven. Wel vind ik dat we in Nederland te vaak en onnodig klagen, ze moeten eens naar Suriname en andere derdewereldlanden kijken, waar ze smachten om handgel en zeep. Het lijkt wel alsof hoe meer luxe we gewend zijn, hoe meer onnodig commentaar wordt geleverd.”

Ramon van Marwijk

Ramon van Marwijk (44), Groningen

“Naar de hockeywedstrijden van mijn zoons kan straks niet meer. Op zich jammer, aangezien het veld juist een plek is waar je goed afstand kunt houden. Maar over het algemeen vind ik het zeer bemoedigend dat er nu meer maatregelen worden getroffen. Het lag in de lijn der verwachting. Alleen de handhaving lijkt me lastig; hoe ga je nu controleren hoeveel personen je binnenshuis hebt uitgenodigd?”

“Ik vind het wel jammer dat de mondkapjes nu niet verplicht worden, maar dat winkeliers zelf mogen bepalen of ze mensen zonder masker toelaten. Een verplichting vanuit het kabinet om mondkapjes te dragen in supermarkt kan de bereidheid vergroten om ook mondkapjes te dragen op andere plekken waar je geen afstand kunt houden. Zelf doe ik dat sinds een week. Met name in de supermarkt, waar ik het idee heb dat je elkaar slecht kunt ontwijken. De aangegeven routes werken niet; mensen lopen nu eenmaal heen en weer om hun boodschappen te pakken.”

“Ik vind ook dat het dragen van een mondkapje een soort statement is, dat je daarmee een signaal afgeeft dat het de situatie ernstig is. Het gaat niet goed en we moeten er iets aan doen. Toch zie je ze hier vooralsnog weinig in Groningen. Naar mijn mening te weinig, al helemaal op plekken waar het druk is, zoals de supermarkt, markt of de drogisterijen, waar de gangpaden heel smal zijn. Ik merkte de de afgelopen week ook op Twitter dat de reacties verdeeld zijn, toen ik een selfie plaatste met een mondkapje op. Veel mensen vragen zich af waarom je het zou doen. Dat is ook een beetje de Nederlandse mentaliteit; doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.

