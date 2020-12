Thierry Baudet wint stemming partijleiderschap en heeft Forum terug

Baudet mag nu een nieuw bestuur voordragen en een nieuwe kandidatenlijst opstellen. De weg naar de parlementsverkiezingen volgend jaar maart ligt daarmee weer open voor Baudet.

Tegenstanders van Baudet gingen er al van uit dat hij zou winnen, al is de partij zwaar beschadigd door het vertrek van vele partijprominenten en volksvertegenwoordigers. Baudet leek in een eerste reactie bereid spijtoptanten een kans te geven. “We nemen afscheid van hen die zich niet in mijn lijn kunnen vinden, maar we blijven openstaan voor verzoenende gesprekken met twijfelaars.” De partij zegt dat 80 procent van de leden heeft gestemd.

De grote steun onder de leden voor Baudet leidde meteen tot nieuwe breken in de partij . De vier Europarlementariërs van FvD kondigden aan zich af te splitsen en zegden hun lidmaatschap op, omdat ze dat niet langer verenigbaar achten met ‘de oorspronkelijke idealen van de partij’. Derk-Jan Eppink, die de eurofractie leidt, betreurde het in de Telegraaf dat “het oorspronkelijke idee van een partij die mogelijk kon meedingen naar de macht is weggegleden naar een sektarische beweging waarin de voorzitter zich presenteert als een soort messias, met trouwe discipelen uit de jongerenbeweging”.

De partij raakte in een diepe crisis toen eind november opnieuw nazistische en antisemitische uitingen in de jongerenafdeling naar buiten kwamen. Inmiddels ex-partijprominenten als Joost Eerdmans bevestigden dat ook Baudet zich binnenshuis antisemitisch uitliet. De affaire leidde tot een uittocht van gekozen volksvertegenwoordigers bij Forum. Vooral uit onvrede dat Baudet de omstreden voorzitter van de jongerenafdeling bleef beschermen.

Onder de vertrekkers waren Kamerlid Theo Hiddema, de Amsterdamse raadsfractie, vijf senatoren en Statenleden uit Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Flevoland de partij. Uit Noord-Brabant, de enige provincie waar Forum meebestuurt, kwam vrijdagavond een nietszeggende verklaring dat men zich ‘op de uitslag beraadt’. Niet bekend is hoeveel leden opzegden.

De Overijsselse fractieleider Johan Almekinders, de Utrechtse fractievoorzitter Wouter Weijers en kandidaat-Kamerlid Jan-Cees Vogelaar stappen nog naar de rechter om de stemming ongeldig te laten verklaren. Volgen hen is dit ‘bindend referendum’, zoals het bestuur de stemming over het partijleiderschap noemde, nergens in de regels vastgelegd en ontbrak het aan tegenkandidaten. Ook zou de ledenadministratie niet op orde zijn. Almekinders werd vanwege zijn kritiek woensdag door het bestuur uit de partij gezet.

Het partijbestuur verzekert dat technisch alles goed is verlopen, ondanks enkele mislukte hackpogingen. Sommige mensen meldden gisteren wel een link te hebben ontvangen om te stemmen, terwijl ze vóór 29 november hun lidmaatschap al hadden opgezegd. Die datum was de harde grens voor stemgerechtigde leden, omdat Baudet toen de ledenraadpleging over zijn rol aankondigde. Eerder had hij gezegd terug te treden als partijleider, in een poging de crisis te bezweren.

Baudet staat nu voor de taak de gehavende partij-organisatie te herstellen. In het huidige bestuur heeft hij nog één medestander, penningmeester Olaf Ephraïm. De overige twee bestuurleden, tijdelijk voorzitter en senator Lennart van der Linden en Europarlementariër Rob Rooken, schreven Baudet bij de Kamer van Koophandel vorige week uit als voorzitter. Zij zullen volgens afspraak terugtreden, nu de uitslag er ligt. Een Algemene Ledenvergadering mag straks over de lijst en het verkiezingsprogramma beslissen.

