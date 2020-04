Thierry Baudet weer in beeld als Kremlinvazal

De vlucht naar voren is de beste, moet Thierry Baudet dinsdagavond gedacht hebben. Forum voor Democratie zette toen alvast haar reactie op de uitzending van Zembla online. Daarin tonen de programmamakers van BNN/Vara onder meer aan dat Baudet in 2016 wilde pleiten voor uittreding uit de Navo. Anderen in de jonge partij, zoals toenmalig voorzitter Paul Fentrop en toenmalig penningmeester en mede-oprichter Henk Otten, waren daar tegen. “Niet doen, ons leger is immers waardeloos”, appt Fentrop, die nu in de Senaat zit voor Forum. “Ja, maar die Amerikanen verkloten wel alles”, reageert Baudet. Officieel is Forum nog altijd voor de Navo en verhoging van het defensiebudget tot 2 procent. De Navo-discussie lijkt op de frictie over een nexit ja-of-nee, een van vele oorzaken van de breuk met Otten in 2018.

Zembla deed maanden onderzoek naar de Russische banden van Baudet. Dat leverde onder meer interne whatsapp-conversaties uit de jaren 2016 en 2017 op, via Otten. Zembla sprak verschillende bronnen, ook binnen Forum. In de appjes wordt meermalen gehint op betalingen door de Russen. Een hoge Amerikaanse Pentagonadivseur en Ruslandkenner noemt Baudet in de uitzending een ‘controlled politician’. Harde bewijzen van financiële banden heeft Zembla alleen niet gevonden.

Baudet ontkent dat FvD ooit geld heeft aangenomen van ‘Russische actoren’. Volgens hem vindt over alles een ‘vrije gedachtenwisseling’ plaats, en speelt hij graag advocaat van de duivel. Forum was in 2015 een van de initiatiefnemers van het referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne, en fel tegenstander. Dat leverde hen volgens Baudet het verwijt op pro-Russisch te zijn. “Daarom maakten we continu grappen en opmerkingen … en duidden we een vrachtwagen met Ferrari’s die toevallig langsreed als ‘de gage van Oom Vlad’ ”, aldus Baudet in een verklaring op de FvD-site.

De pro-Russische gezindheid van Baudet gaat verder dan ironische grappen, dat is geen geheim. In het parlement heeft Baudet er meermalen voor gepleit de Russen niet voor het hoofd te stoten. Poetin ziet hij als bondgenoot. Baudet was daarom tegen de sancties na de annexatie van de Krim en trok de onafhankelijkheid van het onderzoek naar de ramp met de MH17 in twijfel. FvD lijkt met deze Poetin-liefde op andere Europese rechts-nationalistische partijen, zoals Lega in Italië of FPÖ in Oostenrijk.

Zembla vestigt onder meer de aandacht op de invloedrijke rol van John Laughland, door Baudet ‘een visonair’ genoemd. Laughland is een Poetin-apologeet (en een ontkenner van Srbrenica) die tot voor kort werkte voor een met Russisch geld gefinancierde denktank in Parijs. Hij verschijnt regelmatig op Russia Today, het Engelstalige propagandakanaal van het Kremlin. Na aanvankelijke weerstand bij anderen binnen Forum groeide Laughland dankzij Baudet uit tot partij-ideoloog, medewerker van de Europese fractie en docent op het Renaissance-instituut van FvD. Laughland ziet de EU als een soort nazi-ideologie, een oorlogsproject. Een opvatting die Baudet ook uitdroeg in het debat over de EU-begroting, waar later ophef ontstond over zijn uitspraken over immigranten.

