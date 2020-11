Theo Hiddema van FVD verlaat per direct Tweede Kamer

“Ik heb mijzelf politiek arbeidsongeschikt verklaard”, schrijft hij in zijn afscheidsbrief aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

Hiddema zegt dat hij niet verder wil als volksvertegenwoordiger voor Forum voor Democratie, “vanwege opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde.”

Die laatste opmerking verwijst naar de politieke orkaan waarin Forum voor Democratie is beland. Hiddema kwam daarin recht tegenover zijn Forum-leider Thierry Baudet te staan. Hij hoort tot de groep prominente Forum-politici die afgelopen weekend eisten dat Baudet schoon schip maakt met de jongerenafdeling van de partij. De jongerenvoorzitter greep niet in tegen antisemitische en extreem-rechtse uitspraken, is hun verwijt.

Hiddema vormde sinds 2017 samen met Baudet de fractie van Forum in de Tweede Kamer. Hij had een eigen rol, soms met openlijk kritiek op Baudet, soms ook als vredestichter bij interne conflicten. Hij bemiddelde bij de eerste scheuring binnen Forum, toen Baudet en mede-oprichter Henk Otten tegenover elkaar kwamen te staan over de koers en de partijkas. Later mopperde Hiddema dat hij het onverstandig van Baudet vond dat die Otten uit de partij zette. “Het geeft een heleboel commotie en naar mijn beste beschouwing had het zo niet gehoeven.”

Hiddema’s band met Baudet gaat nog terug naar de tijd van de oprichting van de partij. Op de achterbank van de auto waarmee ze door het land trokken voor optredens, bespraken ze elke stap richting deelname aan de verkiezingen.

Hiddema zou dit weekend al hebben willen opstappen. Hij was klaar met alle „bullshit”, meldde hij in een interne appgroep van de partij, aldus NRC Handelsblad. Maar hij liet zich overtuigen een „laatste poging” te doen om de partij te redden, in de vorm van een brandbrief aan het bestuur.

Baudet vertrekt ook als voorzitter

Het vertrek komt daags nadat Thierry Baudet bekendmaakte te stoppen als fractieleider van Forum voor Democratie. Hij zei wel in de Kamer te willen blijven, en eventueel als lijstduwer terug te zullen keren, maar vandaag werd bekend dat hij ook terugtreedt als partijvoorzitter.

De chaos in de partij ontstond dit weekend, toen FVD-kopstukken zoals Annabel Nanninga en Rob Rooken zich uitspraken over de jongerenclub JFVD, die in opspraak raakte vanwege antisemitische en homofobe uitlatingen in appgroepen. Baudet had volgens de FvD-top te weinig afstand genomen van de jongerentak, en eisten een volledige sanering. Ook Hiddema ondersteunde de brief waarin prominente FvD’ers Baudet een ultimatum hadden gesteld.

Ook Freek Jansen van de lijst

Het partijbestuur laat in een verklaring weten de terugtrekking van Baudet “zeer te betreuren. Het tekent hoezeer Baudet zich deze aantijgingen persoonlijk heeft aangetrokken”. Volgens de woordvoerder heeft Baudet zijn besluit genomen nadat Freek Jansen eerder die dag had gemeld af te zien van zijn plek op de kandidatenlijst. Hij stond op zeven. Het partijbestuur heeft dat geaccepteerd.

Daarnaast neemt het partijbestuur ‘tot nader order’ afstand van de jongerenvereniging. Het onderzoek naar de perikelen met de JFVD gaat door.

“De gebeurtenissen rondom JFVD, waarbij uitingen van antisemitisme, nazisme en andere verwerpelijke ideologieën zijn geconstateerd, zijn onacceptabel en onwenselijk. Wij nemen daar ondubbelzinnig afstand van. Enerzijds is dat niet iets waar we duizenden goedwillende en hardwerkende jongeren op willen afrekenen. Anderzijds hebben de gebeurtenissen een zodanig negatief effect op FVD, dat door het partijbestuur besloten is om jongerenvereniging JFVD tot nader order niet langer te erkennen als officiële neveninstelling van FVD. De jongerenvereniging staat daarmee officieel op afstand”, aldus de verklaring.

‘Zorgvuldige transitie’

De komende tijd zal volgens de woordvoerder gewerkt worden aan “een goede en zorgvuldige transitie”. Zo wordt gezocht naar een nieuwe lijsttrekker en wordt de kandidatenlijst gewijzigd. Het partijbestuur gaat ervan uit dat het beoogde verkiezingsprogramma de komende maanden wordt gepresenteerd en de verkiezingscampagne doorgaat.

Baudet sluit evenwel niet uit dat hij, als hij in maart veel voorkeursstemmen krijgt bij de Tweede Kamerverkiezingen, terugkeert in de Tweede Kamer. “Ik kan niet vooruitlopen op die tijd”, zei hij dinsdag bij het partijkantoor van Forum voor Democratie in Amsterdam.

“Ik ben nog niet klaar met de politiek, met Forum of met Nederland”, voegde Baudet eraan toe. Hij geeft zijn plek als lijsttrekker op, maar wil graag helemaal onderaan de lijst. Zo wil hij de partij ondersteunen.

“Er is nog heel veel werk te doen.” Het dubbelzinnige antwoord van Baudet is opmerkelijk, want huidig onafhankelijk Kamerlid en FVD-kandidaat Wybren van Haga zei een uur eerder nog dat Baudet na de verkiezingen sowieso niet terugkomt in de Tweede Kamer.

