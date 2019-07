Theo Hiddema: Otten moet zich eerst kunnen verweren

In april, toen er voor het eerst onrust ontstond tussen mede-partijoprichter Henk Otten en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, speelde Tweede Kamerlid Theo Hiddema nog een bemiddelende rol. Dat zal dit keer niet gebeuren, de strafrechtadvocaat werd donderdag voor een “fait accompli” gesteld, toen Baudet hem het interne onderzoek over de vermeende fraude door Otten liet lezen. “Mijn positie is nu heel anders. Ik ben na afloop ingelicht over het door het bestuur reeds genomen besluit.”

Wat vindt u van de conclusies in het rapport, dat Otten fraudeerde met overheidssubsidies en opbrengsten uit de verkoop van merchandise op partijbijeenkomsten in eigen zak stak?

“Henk kan zich niet verweren tegen de beschuldigingen in de tekst. Ik heb hem zich nog niet horen verantwoorden op die punten. Eerst moet hij bezwaar maken tegen de conclusies. Ja, hij heeft donderdag al in de media gereageerd, maar ik heb nog geen echte inhoudelijke wederhoor van hem gehoord.”

Woensdagavond zette Forum Otten uit de Eerste Kamerfractie, en hij werd geroyeerd als lid. Dat royement is inmiddels teruggedraaid, begin volgende week besluit het bestuur of Otten definitief wordt geroyeerd.

Als de beschuldigingen kloppen, moet Otten dan worden geroyeerd?

“Dat is aan het bestuur. Ik zit niet in het bestuur. Ik ben actief geworden voor Forum omdat ik dacht: ‘leuke club’. Nu krijg je dit soort gezeik, mooie boel is dat. Maar ik denk dat het wel overwaait.”

Zijn de nieuwe beschuldigingen zoveel anders of ernstiger dan in april, dat Otten nu uit de partij moet worden gezet?

“Ik heb het interne onderzoek gelezen. Dat is nu allemaal ook via de pers onder de mensen gebracht. Ik zal ooit een positie moeten innemen, en dat moet met de nodige zeggingskracht geschieden. Daarvoor is het belangrijk dat Otten zich kan verweren. De beschuldigingen zijn ernstig. Maar de uiteindelijke beslissing is aan het bestuur.”

Eén van de nieuwe beschuldigingen is dat Otten geld vanuit de partijkas zou hebben overgemaakt naar zijn minnares.

“Voor dit soort dingen bent u bij mij aan het verkeerde adres. Ik heb mijn eigen esthetische normen. Ook ethische normen. Maar dit soort beschuldigingen vind ik niet uitblinken in esthetiek.”

Otten zegt dat hij medestanders heeft in de Eerste Kamer, die in navolging van hem zich zullen afsplitsen van de fractie. Dreigt er een scheuring in de partij?

“Dat weet ik niet. Ik heb nooit iemand gesproken uit die hoek die het idee had om met mij te smiespelen dat hij het niet eens is met onze club. Ik heb geen idee waarop dat is gebaseerd.”

